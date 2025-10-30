BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar del accidente. BC

Herida una joven tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Burgos

El suceso ha ocurrido este jueves a las 18:31 horas en Sotopalacios

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:38

Comenta

Una joven ha resultado herida en un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 18:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 21 de la CL-629, en Sotopalacios.

El alertante indicaba que el coche había quedado volcado fuera de la carretera y solicitaba asistencia para la ocupante del vehículo, una joven de 20 años.

En la llamada se especificaba que la mujer se hallaba fuera del coche y que estaba consciente. El 112 daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que enviaba una ambulancia al lugar.

