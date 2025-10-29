Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al robo de cobre tras interceptar en un control una furgoneta con mucho material robado

La Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha detenido a tres personas de entre 33 y 58 años de edad como presuntos integrantes de un grupo delictivo de carácter itinerante y no asentado en la provincia dedicado al robo de cable de cobre.

Tras la puesta a disposición judicial de cuatro personas el pasado mes de mayo, como integrantes de un grupo vinculado con la comisión de varios delitos relacionados con la sustracción de cable de telefonía, los investigadores continuaron con las pesquisas, bajo la fundada sospecha de la existencia de otro grupo de similares características, sin conexión con el anterior, dedicado a esta actividad ilícita en la región.

Consecuencia de ello, se recopilaron indicios suficientes que apuntaban igualmente a una metodología afianzada: sustraían el cable en zonas rurales, poco vigiladas, para trasladarlo seguidamente a parajes aislados donde quemaban controladamente el revestimiento exterior. A continuación, transportaban el cobre limpio hasta plantas de reciclaje de materiales metálicos de otras provincias, tratando de dificultar su rastreo.

Avanzadas las investigaciones, días atrás, en un punto de identificación de vehículos y personas desplegado conjuntamente por agentes de la Comandancia y del Subsector de Tráfico de Burgos en La Ribera, era parada una furgoneta, ocupada por tres varones, que inmediatamente hicieron recelar a los guardias civiles al percibir restos de hollín, como si hubieran calcinado algún objeto, que manchaban sus ropas y manos.

Ante el inusual nerviosismo de los tres ocupantes, se practicó un registro al interior de la zona de carga, que destapó gran cantidad de cable de cobre (con un peso cercano a la tonelada) con claras evidencias de haber sido quemado su revestimiento plástico, sin que pudieran demostrar su lícita adquisición y tenencia, por lo que fueron detenidos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición, junto con los detenidos –a los que no es la primera vez que se les vincula con hechos similares-, del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Aranda de Duero.

