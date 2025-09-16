Llega a Burgos la primera edición de Mirador Gaming El centro comercial El Mirador acoge una competición de Smash Bros Ultimate el próximo sábado 20 de septiembre

La primera edición de Mirador Gaming llega el sábado 20 de septiembre de la mano del centro comercial El Mirador de Burgos y Burgos Gaming Club. El evento, de carácter nacional y que ya se ha convertido en uno de los más importantes de España, reunirá a más de 120 jugadores que se retarán en un torneo de Smash Bros Ultimate durante el sábado, de 11:00 a 21:00 horas.

En concreto, el primer tramo se iniciará a las 11:00 y el segundo a las 12:30 horas, mientras que de 14:00 a 15:00 horas habrá un descanso para comer, reiniciándose el torneo a las 15:30 horas con los primeros 32 clasificados.

El juego llegará a su fin a las 20:00 horas, momento en el que se realizará la entrega de premios y habrá un concierto con DJ hasta las 22:00 horas. En concreto, los galardones serán otorgados por El Mirador de Burgos, en colaboración con MediaMarkt, destacando una Nintendo Switch 2 para el ganador, además de siete premios a los siguientes clasificados.

Consolas

Para hacer más completa la experiencia del I Mirador Gaming, el centro comercial El Mirador de Burgos contará con más de 30 consolas durante los días 19 y 20 de septiembre.

En concreto, habrá una zona abierta con juegos como Smash Bros Ultimate, FIFA 14, Mario Kart World, Just Dance o Wii Sports. Asimismo, el torneo será retransmitido en directo a través del canal de Twitch de Burgos Gaming Club, a través del enlace: twitch.tv/burgosgaming; y desde el espacio burgalés se invita a todos aquellos que lo deseen a disfrutar en las pantallasgigantes de dicho espectáculo, así como de la fiesta final.

En palabras de la gerente del centro comercial, Bárbara Sánchez de la Llama, «con Mirador Gaming queremos acercar la pasión por los videojuegos a todos los públicos, ofreciendo un evento único en la ciudad que combina competición, ocio y diversión en familia». En el mismo sentido, ha manifestado que «para nosotros es un orgullo reunir a jugadores de toda España y convertir nuestro centro en punto de encuentro de la comunidad gamer, así como un espacio de referencia para toda la ciudad de Burgos, a la que deseamos ver durante ambos días y para la que tenemos siempre presentes con respecto a próximas fechas, como Halloween o Navidad, incluyendo también a los más pequeños».

Por todo ello, Bárbara Sánchez ha señalado que «con las zonas de juego abiertas a lo largo de todo el fin de semana, buscamos que cualquier visitante pueda disfrutar y ser parte de esta experiencia, que queremos replicar en más ocasiones».