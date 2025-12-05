BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buzones mágicos instalados en las oficinas de Burgos capital y en las de Aranda y Briviesca. Correos

Llegan a Burgos los buzones mágicos para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Las cartas podrán entregarse hasta el 5 de enero en las oficinas de Correos de la capital, Aranda de Duero y Briviesca

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:06

Comenta

Hasta el día 5 de enero, los niños y niñas que lo deseen podrán depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en los buzones mágicos que Correos ha instalado en tres oficinas de Burgos capital (Oficina Principal y sucursales de Av. Castilla y León y Rosa de Lima Manzano) y en las oficinas postales de Aranda de Duero y Briviesca.

Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa. Por eso, estas Navidades, en las oficinas de Correos con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir 'packs mágicos' que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Además, se podrán adquirir ´sellos mágicos´ personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.

Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente.

También esta Navidad los equipos de voluntarios y voluntarias de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Así, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel  y los Reyes Magos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  2. 2 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos
  3. 3 Las pintadas y el vandalismo que dividen a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo
  5. 5 Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar
  6. 6 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre
  10. 10 El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Llegan a Burgos los buzones mágicos para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Llegan a Burgos los buzones mágicos para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos