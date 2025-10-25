El mapa de las rentas de Burgos, calle a calle La diferencia de rentas medias entre las zonas más ricas y las más humildes de Burgos capital se dispara hasta los 22.622 euros per cápita

Al igual que sucede en el conjunto del territorio nacional, las diferencias de renta entre unos territorios y otros a menudo son enormes. Una situación que se repite, no sólo si se comparan los diferentes municipios de la provincia de Burgos, si no también si se hace lo propio entre las diferentes zonas de las principales ciudades de la provincia.

20.512 Euros Burgos capital cerró el ejercicio de 2023 con una renta bruta media personal de 20.512 euros, un 4,8% más que el año anterior. Por su parte, la renta bruta media por hogar de la ciduad del Ebro se situó en los 47.655 euros.

En el caso de Burgos capital, de hecho, las diferencias entre las zonas más ricas y las más humildes son abismales, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Atlas de Distribución de Riqueza correspondiente al ejercicio de 2023.

Unos datos que muetran que la renta bruta media personal de la ciudad fue de 20.512 euros euros y que permiten analizar la riqueza media casi calle por calle y que muestran diferencias de hasta 22.622 euros al año por persona entre las zonas más ricas de la ciudad y las más humildes, tal y como se puede observar en el siguiente mapa interactivo.

En este sentido, la sección censal con mayor renta bruta media personal en 2023 fue la correspondiente a los primeros números de la calle Vitoria, la avenida del Arlanzón y la avenida de la Paz. Esto es, toda la zona que rodea la plaza de San Juan, donde se consignó en 2023 una renta bruta media personal de 35.002 euros.

También son muy destacables los datos ofrecidos en zonas como los primeros números de Reyes Católicos, Regino, Virgen del Manzano o la Cellophane, todos ellos con rentas medias superiores a los 30.000 euros por persona.

Se trata, en todo caso, de rentas que duplican los índices que presentan las zonas más humildes de la capital, concentradas en este caso en el entorno de la Barriada de la Inmaculada (12.380 y 12.625 euros), la zona norte del barrio de San Cristóbal (13.451 euros), el entorno de Alfareros (14.026 y 14.787 euros) o San Juan de los Lagos (14.230 euros).

INE