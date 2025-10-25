El mapa de las rentas de Aranda de Duero, calle a calle La diferencia de rentas medias entre las zonas más ricas y las más humildes de la capital de La Ribera se eleva hasta los 9.115 euros per cápita

Aranda de Duero no es un municipio especialmente rico en términos de renta per cápita. De hecho, la capital de La Ribera burgalesa cerró el ejercicio 2023 con una renta bruta media personal de 17.777 euros tras registrar un incremento de apenas el 0,79% respecto al ejercicio anterior.

17.777 Euros Aranda de Duero cerró el ejercicio de 2023 con una renta bruta media personal de 17.777, apenas un 0,79% más que el año anterior. Por su parte, la renta bruta media por hogar de la capital de La Ribera se situó en los 42.245 euros.

Se trata de un índice relativamente bajo teniendo en cuenta el contexto de la provincia de Burgos, cuya renta media se sitúa en la parte alta en el conjunto del territorio nacional.

De hecho, Aranda de Duero presentó en 2023 la renta bruta media más baja de las tres grandes ciudades de Burgos y se situó por debajo de las medias autonómica y nacional.

En todo caso, la riqueza va por barrios, y las diferencias, a pesar de ser menores que en otros territorios, también son palpables en Aranda de Duero, de acuerdo a los datos ofrecidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Atlas de Distribución de Riqueza. Unos datos que muestran una diferencia de hasta 9.115 euros de renta media personal entre el barrio más rico y el más humilde de la ciudad.

Así, el índice más elevado se registró en 2023 en la zona central del núcleo urbano, en torno a la calle Postas, donde se registró una renta bruta media personal de 22.163 euros. Varios de los barrios adyacentes también presentaron buenos datos, con rentas superiores a los 20.000 euros.

Y en el lado contrario se erige el entorno de Santa Catalina. Allí tres de sus secciones censales presentaron en 2023 rentas brutas medias personales de poco más de 13.000 euros. Las más bajas se situaban en el entorno de las calles Tenerife y Santa Margarita, con rentas de 13.021 euros per cápita.