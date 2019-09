Los médicos reclaman que Atención Primaria les tenga en cuenta porque unificar las urgencias no es la única opción Centro de Salud Gamonal Antigua / BC El Colegio de Médicos lamenta la falta de comunicación con la Gerencia aunque está dispuesto a colaborar para encontrar una solución al déficit de plantilla PATRICIA CARRO Burgos Miércoles, 11 septiembre 2019, 21:03

El Colegio de Médicos de Burgos es consciente de las «penurias» de la Atención Primaria en materia de recursos médicos. Y de la necesidad de acometer una reestructuración del sistema sanitario para garantizar una atención de calidad, con suficiente personal e infraestructuras adecuadas. Sin embargo, los médicos creen que no existe una única solución al problema y que puede haber alternativas a la unificación de las urgencias en el Hospital Divino Valles.

Así lo ha explicado Joaquín Fernández de Valderrama tras la reunión mantenida este miércoles con la Gerencia de Atención Primaria, que ha servido para abrir una vía de comunicación y colaboración. Y es que, hasta ahora, la comunicación entre gerencia y colegio «no ha sido idónea», explica el presidente, pues se han enterado por los medios de comunicación de medidas como la sustitución de médicos por enfermeros en el Punto de Atención Continuada de Gamonal, implementada este mes de agosto.

Una decisión que, además, ha generado mucho malestar entre el colectivo, pues si bien defienden el trabajo de los enfermeros también reivindican el papel que juegan los médicos, insiste Fernández de Valderrama. Por ese motivo, se ha acordado que la reunión de hoy sea la primera de una serie, mientras se va concretando la solución que se plantea a las urgencias de Atención Primaria.

En el Colegio de Médicos creen que la unificación de los PAC de Gamonal y San Agustín, con el traslado del servicio al Divino Valles, «no es la única solución». Existen otras opciones, soluciones intermedias, que en Atención Primaria parecen dispuestos a estudiar y que, si fructifican, se comuniarán. Lo que los médicos tienen claro es que con el actual déficit de plantilla es imposible mantener los dos PAC con una equipación de personal suficiente.

Fernández de Valderrama valora el trabajo que está haciendo la gerencia pero «si no se tiene en cuenta a los médicos no tiene mucha salida», insiste. Así las cosas, si finalmente no hay cambios y se opta por la unificación en el Divino Valles, pues se considera «la mejor o la única opción», los médicos lo valorarán. La única preocupación es que se haga el traslado con todas las garantías, con personal, infraestructuras adecuadas y la coordinación suficiente con el HUBU para «descongestionar la morralla» de las urgencias actuales.

«Pedimos que la decisión se tome con garantías», insiste el presidente del Colegio de Médicos, y que no se «crispe» a los ciudadanos pues se está trabajando para garantizar un servicio de calidad. «Ojalá hubiera más personal», reitera, pero no solo en Atención Primaria, en el medio rural, en los hospitales, pero la planifcación «ha sido errónea» ya hora hay que tomar medidas para dar la mejor asistencia posible.