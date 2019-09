El Parque de San Agustín se llenará de lazos negros contra el traslado de las urgencias al Divino Valles El parque de San Agustín será centro de operaciones para la movilización social / Josué Acosta Nuestro Barrio, en colaboración con asociaciones vecinales de Gamonal, organizará una concentración para protestar contra la decisión de Atención Primaria | En la Casa de Cultura se celebrará una asamblea pública el próximo 26 de septiembre PATRICIA CARRO Burgos Miércoles, 11 septiembre 2019, 20:33

Las asociaciones vecinales están en pie de guerra tras conocer la intención de la Gerencia de Atención Primaria de cerrar los puntos de atención continuada (PAC) de Gamonal Antigua y San Agustín, para unificar los servicios de urgencias de Primara en el Divino Valles. La decisión, justificada por la escasez de profesionales sanitarios y deficiencias de las actuales instalaciones, no convence a los vecinos, que han decidido comenzar a movilizarse para frenar lo que consideran un atropello a sus derechos como enfermos.

Así se acordó ayer en la reunión mantenida entre las asociaciones Eras de Gamonal, Juan XXIII, Nuestro Barrio y el Consejo de Barrio de Gamonal, que han optado por unir fuerzas porque «estamos todos en el mismo barco», afirma Florentino González, el presidente de Nuestro Barrio. «Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas», afirma, para impedir el cierre de los PAC y el traslado al Divino Valles, previsto para el mes de octubre, «y lo vamos a conseguir», está convencido.

Para ello, se celebrará una asamblea pública, abierta a todos los burgaleses, en la Casa de Cultura de Gamonal el próximo 26 de septiembre. En ella se analizará la situación y, además, se decidirán qué tipo de acciones de movilización llevar a cabo, ha explicado Francisco Cabrerizo, presidente de Eras de Gamonal. Mientras, Nuestro Barrio preparará una concentración en el Parque de San Agustín, que casi seguro tendrá lugar después de la asamblea, y a la que se invitará a Gamonal y al resto de los burgaleses.

También llenarán de lazos negros el parque, «para demostrar el dolor que causa que nos quiten las urgencias», explica Florentino González. Una iniciativa igual llevaron a cabo cuando el Ayuntamiento pretendió, en época de Juan Carlos Aparicio, construir un párking subterráneo, y «funcionó muy bien». Ahora, como entonces, es posible que repartan entre los vecinos carteles en contra del traslado de las urgencias, para que se pongan en las ventanas de San Agustín.

Incomprensible

Y es que, como ocurre con el resto de asociaciones vecinales movilizadas, en Nuestro Barrio no entienden el empeño de la gerencia de acabar con algo que funciona, dicen. Ayer se reunieron con la directiva de la gerencia, que les explicó la situación y la decisión tomada, pero «salimos como entramos», afirma González, tras una reunión «tensa» en la que los vecinos no comparten las explicaciones de Atención Primaria.

Si no hay médicos suficientes para mantener ambos servicios de urgencias «no es nuestra responsabilidad; les han puesto ahí para que solucionen un problema, no para que generen otro quietando las urgencias próximas a los enfermos». González recuerda que los PAC atienden a 40.000 personas en San Agustín y 70.000 en Gamonal, de vecinos directos de las áreas de influencia, más todos aquellos de otras zonas de Burgos que se desplazan.

La decisión no es acertada, «lo dice todo el mundo», recuerda el presidente de Nuestro Barrio tras comprobar la oposición que existe, no solo entre vecinos, sino también entre partidos políticos o incluso la gerencia del Hospital Universitario de Burgos. Además, Florentino González no comparte las explicaciones dadas por la gerencia pues, si el PAC de Gamonal no reúne las condiciones para prestar un servicio de calidad, hay otras instalaciones, como el futuro centro de salud García Lorca.

Mientras, en San Agustín, donde la gerencia afirma que no hay suficiente espacio para trabajar en condiciones, la tercera planta del edificio está ocupada por la inspección médica. «Que no nos cuenten milongas», comenta Florentino González, «en San Agustín sobra sitio porque tienen la tercera planta casi vacía», y estaría libre si no estuviera la inspección, que a su juicio debería estar en la Gerencia.

Por todo ello, Nuestro Barrio junto con Eras de Gamonal, Juan XXIII y el Consejo de Barrio de Gamonal no descartan una gran manifestación para reclamar que se mantengan los PAC de Gamonal y San Agustín. En la zona sur, afirma González, los vecinos ya están diciendo que para tener que ir a las urgencias del Divino Valles van directamente al Hospital Universitario de Burgos, y allí las urgencias se van a colapsar, afirma el presidente, pues ya se ha notado un incremento de los pacientes tras dejar el PAC de Gamonal solo con el servicio de Enfermería.