La MODA presenta en Burgos su nuevo disco 'San Felices' La banda burgalesa interpretará este domingo algunas de sus nuevas canciones en directo y después habrá una firma de discos

Álvar y Jorge (La Moda) custodian al anfitrión del evento en el MEH, Miguelón, en la sala de los homínidos, después de imponerle la camiseta del grupo.

BURGOSconecta Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 18:38

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogerá la presentación del nuevo disco de La M.O.D.A. 'San Felices', el domingo, 19 de octubre, a las 18:00 horas. En el mismo acto, la banda burgalesa interpretará algunos de los temas del álbum ('La vida en rosa', 'No te necesito para ser feliz' y 'Los tiempos que vivimos'). El disco que saldrá a la venta el 17 de octubre, dos días antes del acto del MEH, y que los seguidores podrán adquirir en el mismo evento. La entrada será libre.

'San Felices' es el sexto álbum de LA M.O.D.A., el primero tras cuatro años sin publicar nueva música.