Las Noches de Clunia regresan al Principal con humor, teatro y propuestas locales El ciclo alcanza su XXVII edición con cuatro obras de teatro que se celebrarán todos los viernes del mes en el Teatro Principal a las 21.00 horas

Julio César Rico Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos tren de nuevo a la escena la clásica cita de las Noches de Clunia, el consolidado ciclo de teatro de humor que alcanza este año su XXVII edición. La cita reunirá a cuatro compañías que actuarán todos los viernes de noviembre, entre los días 7 y 28, a las 21.00 horas en el Teatro Principal.

Mientras el habitual escenario del Teatro Clunia esté cerrado, en previsión ahora de una obra que ha de llevarse a cabo y para la cual ya se trabaja en la redacción de las bases de un proyecto que costará 100.000 euros, se celebrará en las tablas del Principal.

La concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, ha destacado la importancia y calidad de este programa que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la Red de Teatros, en tres de los espectáculos programados. Ballesteros ha destacado que este ciclo «se ha consolidado» como una de las citas culturales más esperadas por el público burgalés con la llegada del otoño.

Abrirá cartel, la compañía gaditana 'Las Niñas de Cádiz', que presentará 'La Reina Brava', una propuesta escénica que combina el humor y tragedia clásica, en una suerte de trágicomedia que se popularizó en el Siglo Oro de España. Será este viernes 7 de noviembre. Según explicó el responsable cultural de la Universidad de Burgos, Carlos Lozano, la obra ofrece «una mirada mordaz y poética» sobre el poder y la venganza sobre la ironía.

La programación continuará con el estreno de 'El Secretorium', del grupo burgalés Teatro Atópico, dirigido por Jesús Cristóbal. Esta obra mezcla el humor absurdo y la crítica del conocimiento oculto y refuerza el compromiso del ciclo con la creación teatral local.

El 21 de noviembre llegará 'La loca historia del Siglo de Oro', de las compañías extremeñas 'La Escalera de Tijera' y 'Z Teatro', una producción conjunta que ha pasado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El montaje combina clown, comedia del arte, circo y música en directo para rendir homenaje a figuras como Calderón, Cervantes o Lope de Vega.

Las Noches de Clunia se cerrarán el 28 de noviembre con 'Primital madness', un espectáculo creado por Yllana y Primital Brothers que fusiona humor gestual, teatro musical y canto a cappella. Se trata de una reflexión en clave de ironía sobre la tecnología, la locura cotidiana y la necesidad de reír», ha recordado Ignacio González de Miguel, técnico de Cultura del Ayuntamiento.

Las entradas, con un precio de 10 euros, ya están disponibles a través de TeleEntradas y en las taquillas del Teatro Principal, la Casa de Cultura de Gamonal, el Cultural Cordón y el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB). Habrá descuentos para jóvenes, personas sin empleo y mayores, aplicables solo en taquilla. Todas las funciones comenzarán a las 21:00 horas.

Temas

cultura

Teatros