Pitada de las autoescuelas de Burgos por la falta de examinadores

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 3 de julio 2025, 16:24 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

Ruido a las puertas de la Jefatura de Tráfico de Burgos. Representantes de un nutrido grupo de autoescuelas de la ciudad han protagonizado a última hora de la mañana de hoy una sonora protesta ante la Jefatura Provincial para denunciar el déficit de examinadores que actualmente presenta el servicio.

Un déficit que, según ha explicado Álvaro Pérez, portavoz del colectivo, se viene cocinando desde hace tiempo y que ha terminado de estallar este verano. Hace años, ha señalado, Burgos contaba con ocho examinadores, que hacían una media de 16 pruebas diarias. Hoy, tras la amortización de dos plazas, son seis los examinadores con los que cuenta la provincia, los cuales realizan 11 pruebas diarias.

Esa circunstancia se suma al hecho de que uno de los actuales examinadores ha conseguido plaza en otra provincia y su sustituto no se incorporará hasta dentro de unos meses, mientras que otro está a las puertas de la jubilación. Y todo ello coincidiendo con la época estival, en la que los trabajadores tienen programadas sus vacaciones.

De esta forma, ya se sabe que en algún momento puntual de este verano, toda la provincia contará con apenas un examinador. ¿El resultado? Una enorme lista de espera que crece día a día y que está generando muchos quebraderos de cabeza entre los propios estudiantes.

Esperas de varios meses para sacarse el carnet

Quizá, el mejor ejemplo sea el de Nicolás, un joven que esta mañana se ha unido a la protesta de las autoescuelas. Según ha explicado, el 26 de febrero superó la prueba de circuito correspondiente al permiso de conducción A1 (motocicletas) y desde entonces está a la espera de realizar el examen de circulación. «Me dijeron que tardaría unos dos meses, pero aún no sé nada. Llevo ya cinco meses y veo que me voy a ir a siete. Este verano me veía trabajando de repartidor y no puedo porque todavía no tengo el carnet», ha afirmado.

Como él, desde el sector calculan que ahora mismo hay otras 1.500 personas esperando a realizar el examen de circulación. Y eso sólo en Burgos capital, sin contar con el resto de localidades de la provincia, como Miranda y Aranda.

«Antes ya teníamos muy poquitas pruebas, pero el jueves de la semana pasada nos llegó un correo electrónico a las autoescuelas en el que se nos informaba de que se quitaban entre el 45% y el 50% de las pruebas este verano. Lo que queremos es que vengan más examinadores y se pueda prestar el servicio», ha destacado Pérez al tiempo que insistía en que esta situación está repercutiendo directamente en jóvenes que aprovechan el verano para sacarse el carnet y en potenciales profesionales del transporte que están pendientes del examen para poder incorporarse al sector.

Más examinadores

En este sentido, ha añadido, Tráfico cuenta con alternativas para suplir de manera temporal el déficit de examinadores, ya sea echando mano de interinos o de examinadores itinerantes.

Lo que no aceptan los profesionales de las autoescuelas de Burgos son las críticas vertidas hacia su método de enseñanza, toda vez que el 40% de los alumnos de la provincia aprueban a la primera, un índice, asegura Pérez, muy superior a la media nacional.

Temas

Autoescuelas

Tráfico