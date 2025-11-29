El PP calienta motores en Burgos ante la manifestación de Madrid contra Sánchez Los populares arropan a Feijóo en la clausura del II Foro de Grandes Ciudades en el Fórum Evolución

Julio César Rico Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:32

El PP se ha puesto las pilas este viernes y sábado en Burgos en la reunión del II Foro de Grandes Ciudades gobernadas por este partido. En la víspera de la manifestación que han convocado en Madrid en contra de la gestión del presidente, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra «la corrupción» desde la «honestidad que representa su partido». Una especie de entrenamiento para agitar el momento político, cuyo epicentro nacional ha tenido en el Fórum antes de trasladarse este domingo a Madrid.

Alberto Núñez Feijóo entró en el Fórum acompañado por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y de Análisis Electoral, Elías Bendodo; por el presidente de la Diputación, Borja Suárez, y por el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Lo hizo vestido totalmente de azul, color que dicen que da confianza. Llevaba pantalón vaquero, camisa azul cielo y un jersey de pico azul oscuro. Feijóo repartió sonrisas y abrazos en ese paseíllo que lo conducía hasta el estrado.

Todo, con el fervor de más de 400 personas, entre alcaldes, concejales y militantes populares que hicieron sonar las palmas y los pitos, como si Feijóo fuera un mito del cine, del deporte o de la canción. De fondo, el runrún mediático y político de la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo, que sobrevolaba el ambiente, como la manifestación del domingo en Madrid, en el Templo de Debod, a escasos metros de la sede del PSOE en Ferraz. Y el himno popular a todo volumen que hacía entrever que ya estamos en campaña.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a Génova la oportunidad de celebrar en Burgos el II Foro de Grandes Ciudades. La regidora se refirió a las tres notas que caracterizan al PP: «visión de futuro, buena gestión y honestidad». Presumió de gestión ante Feijóo. En Burgos es el «mejor año», dijo, porque en el «mejor año del PSOE» en la Alcaldía de Burgos se invirtieron 15 millones de euros y «este año, con el PP, son 55 millones: a eso se le llama gestión».

Por su parte, el presidente del PP de Burgos y de la Diputación Provincial, Borja Suárez, hizo hincapié en las bondades de su partido y de sus dirigentes, especialmente del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que dará «todo el apoyo» de la provincia de Burgos. Recordó a Feijóo las oportunidades de la Comunidad y de la provincia desde el «municipalismo» para conseguir reducir la burocracia. No olvidó alusiones al Tren Directo «para vertebrar España».

Cerraron el acto el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el nacional, Alberto Núñez Feijóo, que atizaron de lo lindo al PSOE y a su «corrupción», a su Gobierno y al que reclamaron que convoque elecciones.