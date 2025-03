Investigadores de Burgos crean un protocolo para imprimir en 3D estructuras anatómicas para uso médico

BURGOSconecta Burgos Lunes, 24 de marzo 2025, 17:28 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

La revista 'Journal of Personalized Medicine' publicó el artículo titulado 'Protocol for Converting DICOM Files to STL Models Using 3D Slicer and Ultimaker Cura' resultado de un proyecto interdisciplinar desarrollado en la Universidad de Burgos (UBU), que integra conocimientos en Ingeniería, Informática y Ciencias de la Salud.

Firmado por Malena Pérez Sevilla, Fernando Rivas Navazo, Pedro Latorre Carmona y Darío Fernández Zoppino, el trabajo presenta un protocolo abierto, accesible y validado para convertir imágenes médicas (archivos DICOM) en modelos anatómicos tridimensionales (STL), listos para impresión 3D, utilizando herramientas de software libre como 3D Slicer y Ultimaker Cura.

Esta metodología permite generar modelos con alta fidelidad anatómica, reduciendo costes y facilitando su implementación en contextos clínicos, educativos y de investigación. Entre sus aplicaciones destacan la planificación quirúrgica personalizada, la educación médica basada en modelos reales y el prototipado de estructuras anatómicas para simulación o estudio.

El protocolo fue probado con éxito en casos reales de vértebras, mandíbula y tumores cerebrales, mostrando gran precisión y eficiencia. Este artículo demuestra cómo la sinergia entre disciplinas técnicas y sanitarias puede dar lugar a desarrollos con impacto real en la medicina personalizada y en la formación de profesionales sanitarios y tecnológicos del futuro.

Malena Pérez Sevilla, primera autora del artículo, realizó esta contribución durante su etapa como estudiante del Grado en Ingeniería de la Salud, lo que refleja el compromiso formativo de la Universidad de Burgos con la integración temprana del estudiantado en tareas de investigación de alto nivel.