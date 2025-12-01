La Reina Sofia entrega los premios de Atapuerca a los codirectores, a Mañueco y al Parlamento Europeo El marco del Museo de la Evolución Humana ha cogido esta entrega de reconocimientos de la Fundación, que ha aprobado un presupuesto de más de dos millones de euros para 2025

Julio César Rico Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:41

La Reina doña Sofia ha ejercido una vez más en Burgos de anfitriona de los Premios Evolución, unos galardones que premian la labor científica y los valores humanos y que en esta ocasión han venido acompañados del premio especial que lleva el nombre del padre de los Yacimientos de Atapuerca, Emiliano Aguirre.

Por todo el mundo es conocido el amor de la emérita por la paleontología, la historia y la evolución humana. Siempre que ha tenido ocasión de presidir la reunión del patronato de la Fundación Atapuerca lo ha hecho y, como en esta ocasión, ha entregado los premios a los mejores.

Así, Doña Sofía, como presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca, ha entregado este lunes en Burgos los premios de esta entidad a los tres codirectores -Juan Luis Arsuaga, José maría Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell-; el premio de los Valores Humanos, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el Premio Emiliano Aguirre al Parlamento Europeo.

Todos los galardonados han agradecido el premio en un momento de transición, de cambio, en la labor investigadora a pie de campo. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido el galardón, que ha extendido a todas aquellas personas que han hecho posible que Atapuerca sea el referente mundial de la evolución; y al «compromiso rotundo de la Junta de Castilla y León a lo largo de los años»

Ha agradecido a la Reina doña Sofía el apoyo a los referentes culturales esenciales de Castilla y León, con su presencia, por ejemplo, en Las Edades del Hombre en Zamora o en la defensa a las personas desfavorecidas. También ha felicitado a la reina por los 50 años de monarquía y la entrega por el Rey don Felipe VI del Toisón de Oro.

Recuerdos a Emiliano Aguirre

El premio a los tres codirectores que asumieron el liderazgo de los yacimientos tras la retirada de Emiliano Aguirre, fue también emotivo. El director de los laboratorios sobre la Evolución, Juan Luis Arsuaga, se refería a la importancia de contar con Atapuerca y de que la población le dé el verdadero valor que tiene.

El actual vicepresidente de la Fundación, Eudald Carbonell, se ha referido al equipo, a su dedicación y compromiso; y ha recordado al padre de los yacimientos, Emiliano Aguirre. Tampoco se ha olvidado del que fuera presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y al alcalde de Burgos en esa etapa, el socialista Ángel Olivares. Y a la reina a la que ha calificado de «compañera de viaje y amiga».

Unas horas antes de la entrega de los premios, se llevó a cabo la reunión del Patronato de la Fundación Atapuerca que aprobó un presupuesto para el año que viene asciende a 2.030.474 euros, lo que representa un incremento del 15,17 % respecto a 2025.