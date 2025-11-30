BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la marcha junto a la entrada a los yacimientos. Ricardo Ordóñez / ICAL

Marcha multitudinaria para celebrar los 25 años de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad

Esta caminata conmemora un un evento muy especial en la provincia y pone en valor el legado cultural y científico de Burgos, que conecta el pasado con el presente

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:45

Comenta

Atapuerca celebró hoy el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la Unesco y lo hizo con la XXII Marcha a pie a los yacimientos de la sierra de Atapuerca, un evento muy especial que reúne a cientos de personas y que les permite disfrutar de este importante patrimonio burgalés.

La comitiva partió a las 10.45 horas desde Atapuerca, con un recorrido de cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta. Posteriormente, a las 11 horas, se llevó a cabo otra salida desde Ibeas de Juarros, con cuatro kilómetros de ida y tres de vuelta. Una vez ambos grupos llegaron a la Trinchera del Ferrocarril, pudieron disfrutar de un almuerzo en la sierra, amenizado con música en vivo.

El 30 de noviembre del año 2000 es una fecha importante en el calendario burgalés, puesto que ese día, los yacimientos de la sierra de Atapuerca fueron reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Noticias relacionadas

La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca

La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca

Las fundaciones Círculo e Ibercaja amplían su apoyo a la 'Memoria de Atapuerca'

Las fundaciones Círculo e Ibercaja amplían su apoyo a la 'Memoria de Atapuerca'

La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca colaboran para impulsar la formación en evolución humana

La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca colaboran para impulsar la formación en evolución humana

Tres años después, en 2003, la Asociación Cultural de Amigos del Hombre Ibeas–Atapuerca (ACAHIA, Ibeas de Juarros, Burgos) y la Asociación de Amigos de Atapuerca (Atapuerca, Burgos) impulsaron la primera Marcha a pie. Ambas asociaciones, formadas por vecinos de las localidades cercanas a la sierra, trabajan desde entonces para proteger y apoyar el proyecto científico que se desarrolla en estos yacimientos.

Desde entonces, cada año los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana/Junta de Castilla y León y la Fundación Atapuerca, organizan este evento en recuerdo de este importante reconocimiento. Esta iniciativa supone una oportunidad única para celebrar un legado cultural y científico que conecta el pasado con el presente, y para disfrutar de una jornada de convivencia en un entorno natural incomparable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida tras ser atropellada en Burgos
  2. 2 El PP calienta motores en Burgos ante la manifestación de Madrid contra Sánchez
  3. 3 Las puertas de Antonio López se abren al público en la catedral de Burgos
  4. 4 Los 195 bares y comercios rurales de Burgos que se beneficiarán de una ayuda de 1.500 euros
  5. 5 El pueblo de Burgos que ofrece un alquiler por 250 euros al mes para atraer jóvenes y familias
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 29 de noviembre
  7. 7 Un pueblo de Burgos entra a formar parte de los más Bonitos de España
  8. 8 El vínculo mágico entre la catedral de Burgos y la de Colonia
  9. 9 De un pueblo de Burgos a Buenos Aires: el insólito viaje de un retablo del siglo XVI
  10. 10 Las exportaciones burgalesas siguen marcando récords en mitad de la guerra arancelaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Marcha multitudinaria para celebrar los 25 años de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad

Marcha multitudinaria para celebrar los 25 años de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad