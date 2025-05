Sanidad analiza posibles fallos en el protocolo tras la muerte de un paciente en el HUBU

Ruth Rodero Burgos Martes, 20 de mayo 2025, 12:32 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado este martes que la consejería ha solicitado un informe para esclarecer lo ocurrido en la jornada del lunes, cuando un paciente ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos falleció tras precipitarse por una ventana.

«Hemos pedido, por supuesto, una información, un informe», ha afirmado el consejero, que ha estado esta mañana en Burgos, subrayando que está «a la espera de recibir el informe para valorar si ha habido algún fallo en el protocolo». Vázquez ha remarcado que, en función de los resultados de ese análisis, podrían adoptarse medidas: «Si es así (si ha habido un fallo), habrá algún cambio y si no, por supuesto, pues continuaremos con el protocolo».

En todo caso, ha insistido en que todavía no dispone del informe, por lo que no ha podido avanzar ninguna conclusión sobre lo sucedido ni sobre las posibles responsabilidades. «No le puedo decir en este momento porque todavía no tengo el informe», ha reiterado.

La investigación interna, que se desarrolla de forma paralela a la que puedan llevar a cabo otros organismos competentes, tiene como objetivo aclarar si se siguieron los procedimientos establecidos y si estos son adecuados para garantizar la seguridad de los pacientes en situaciones de especial vulnerabilidad.

Desde la Consejería de Sanidad se ha evitado hacer valoraciones adicionales hasta contar con todos los elementos que permitan un análisis riguroso del caso.

Pide ayuda en el 024 El Ministerio de Sanidad pone a disposición de la ciudadanía la línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente se puede llamar directamente al teléfono de emergencias 1-1-2. Toda la información al respecto se puede encontrar en esta página web del Ministerio de Sanidad .