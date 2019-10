SATSE Burgos denuncia que la UCI Pediátrica cuente con una sola enfermera El Sindicato de Enfermería considera esto una temeridad porque esta unidad atiende a niños en estado crítico, que pueden sufrir complicaciones graves BURGOS CONECTA Burgos Martes, 8 octubre 2019, 18:26

El Sindicato de Enfermería SATSE, en Burgos, denuncia que se ha dejado la UCI Pediátrica del Hospital Universitario de Burgos con una solo enfermera, cuando este servicio es una unidad especial que requiere del suficiente personal enfermero, formado en técnicas complejas, ya que en él se ingresa a niños en estado crítico. Además, denuncia que esta situación se ha venido sucediendo durante todo el verano, originando un grave estrés al personal de la unidad.

SATSE considera una temeridad dejar esta unidad con una sola enfermera y destinar su personal a otros puestos dentro del centro hospitalario para cubrir vacaciones. «Se trata de un servicio especialmente sensible que no se puede dejar bajo mínimos de personal y en el que no se puede prever el número de ingresos que se van a dar con una antelación de 24 horas», recoge el comunicado del sindicato, que añade que «muchas de las técnicas que se desarrollan en la unidad necesitan de la presencia de dos enfermeras, como puede ser una reanimación cardiopulmonar avanzada, la canalización de catéteres centrales de inserción periférica, la estabilización de un ingreso, etc...».

SATSE recuerda en su comunicado que la actividad que se realiza en esta unidad «no es programada, por lo que la dotación de personal tendría que ser en base al número de camas de la unidad y NO en base a la ocupación de la misma. Lo contrario va en detrimento de la asistencia a los pacientes y sobrecarga de trabajo a la única profesional enfermera que se queda en la unidad».