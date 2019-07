Una delegación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico visita la UBU Imagen de la recepción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con Elena Vicente - / Diego Herrera Carcedo/UBU Los puertorriqueños han conocido la oferta formativa de la Universidad de Burgos y las posibles vías para concretar estancias internacionales BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 10 julio 2019, 17:28

Representantes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico han visitado la Universidad de Burgos y mantenido una reunión con Elena Vicente, vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación. Joel E. Vélez Colón, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales (OIRI), y Jalibeth Rodríguez, directora de Prensa y Comunicación, han integrado la delegación visitante.

Tras la reunión, en la que los puertorriqueños han conocido la oferta formativa de la UBU y las posibles vías para concretar estas estancias internacionales, la delegación visitante ha recorrido el campus del Hospital del Rey y la ciudad de Burgos.

Esta reunión es fruto de un primer encuentro celebrado durante la 13ª Conferencia Internacional de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), de la que la UBU es socia, celebrada en Puerto Rico el pasado mes de mayo. Durante esta conferencia se establecieron contactos con varias universidades, entre ellas la Pontificia Católica, que ha mostrado interés en organizar estancias e intercambios internacionales con la Universidad de Burgos.

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico fue fundada en 1948 y en la actualidad es una de las principales universidades privadas de Puerto Rico.

Las cuatro universidades públicas de la región, coordinadas por la Junta de Castilla y León, presentaron el pasado mes de mayo en Puerto Rico la oferta 'Experience spanish in the 4 universitires of Castilla y León', en el marco de la 13ª Conferencia Internacional de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU).

La Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU) fue creada en 1986 con la participación de dieciocho instituciones académicas fundadoras. Hoy, representa a más de 470 colleges y universidades comprometidas con el éxito de la educación superior hispana en los Estados Unidos, Puerto Rico, América Latina y España. Si bien las universidades norteamericanas adscritas a HACU representan solo el 13% de todas las instituciones de educación superior en EE UU, juntas albergan a dos tercios de todos los estudiantes universitarios hispanos.