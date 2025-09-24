El festival que atrae la música emergente a Burgos UBUNOW vuelve a la capital el 10 de octubre con entradas de siete a 16 euros

La Universidad de Burgos celebra el 10 de octubre, en la Sala Andén 56, a partir de las 20:30 horas (20:00 horas, apertura de puertas), la segunda edición del festival UBUNOW convertido el escaparate de la creatividad musical emergente. Organizado a través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, en colaboración con el sello MACARO, esta cita con la música mantiene el espíritu con que nació de poner en diálogo tradición y vanguardia musical y abrir nuevos espacios de expresión artística.

El cartel de esta edición reúne cuatro propuestas, Crudo Pimento, Nico Miseria, Sal del Coche y Ángels & The Sonny Ángels, con un enfoque experimental y capacidad para mezclar géneros y conectar con el público, que ejemplifican la vitalidad creativa de la música actual.

El grupo Sal del Coche, Angels y Crudo Pimiento. UBU

Las entradas ya están disponibles a través de UBU a un precio de 10 euros la entrada ordinaria y 7 euros para estudiantes de la Universidad de Burgos, previa acreditación. También podrán adquirirse en la taquilla de Andén 56 (de 17 a 21 h.).

Los grupos

Crudo Pimento, formación murciana inclasificable, presentará su nuevo disco 'El Carmen 13:7', un trabajo con fuerza y riqueza sonora que recoge influencias tan variadas como la música del Atlas, la jamaicana primitiva, las bases caribeñas, el hardcore y el trash metal, siempre teñidas por las raíces del folklore murciano, el flamenco y las tradiciones populares, que convierten sus directos en una experiencia irrepetible. Con una producción concebida como «una grabación de campo embrutecida, real como la vida misma....», Crudo Pimento despliega en su nuevo trabajo una reinterpretación intensa y contemporánea de sonidos periféricos, los más alejados de lo común y que hacen avanzar la música, música que arranca desde lo local para hacerse universal.

Por su parte, Nico Miseria, compositor, productor, intérprete y poeta, ofrecerá una actuación marcada por el lirismo urbano y la sensibilidad cruda de su rap y spoken word. Con un estilo propio y fácilmente reconocible, ha logrado consolidar su autenticidad a través de varios álbumes y colaboraciones con destacados nombres de la escena española, como Gata Cattana, Delafuente o Bejo, manteniendo siempre el carácter de artista independiente, una trayectoria que une sinceridad, riesgo creativo y autogestión.

Sal del Coche no es una banda tradicional, es un colectivo abierto sin número fijo de miembros, liderado por Lizardi, Alberto y Jangitz, tres músicos vizcaínos, que huyen de los límites que impone la idea de género musical. Un proyecto que deconstruye géneros y los fusiona sin prejuicios, combinando en canciones redondas, y sin solución de continuidad, grime, no-wave, footwork, influencias neoclásicas y elementos del post-punk o la electrónica de baile. Su directo se caracteriza por la libertad creativa, los ritmos intensos y una invitación constante al movimiento, convirtiéndose en una explosión sonora y visual difícil de encasillar.

El festival se completa con la actuación de la burgalesa, afincada en Madrid, Ángels & The Sonny Ángels. Bajo la influencia del pop, el indie y el R&B alternativo, explora temas como el síndrome del impostor, la culpa o el deseo de ser suficiente para sí misma. En 2025 ha consolidado su proyecto con nuevos lanzamientos y colaboraciones, incorporando una banda que enriquece su propuesta con un sonido más sólido y preparado para festivales y salas. Una actuación que mostrará su evolución artística y capacidad para conectar emoción y frescura en directo.