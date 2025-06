Un vermú en Burgos contra el abandono animales

Ruth Rodero Burgos Viernes, 13 de junio 2025, 07:26 Comenta Compartir

Llega el verano y, con él, las vacaciones, el calor o el ocio al aire libre. Pero también lo hace una realidad menos luminosa: el aumento de abandonos de animales domésticos. Perros y gatos son las principales víctimas de este fenómeno estacional, que se repite año tras año sin que nadie encuentre la manera de frenarlo. Muchos de estos animales han vivido en los que eran sus hogares hasta que, por comodidad, cambios de rutina o simples excusas, se ven desplazados al olvido.

Para concienciar sobre esta problemática y aportar su granito de arena en forma de ayuda real, Happy Cats Burgos organiza este domingo 15 de junio su tercer vermú y mercadillo solidario. La cita será en la Plaza Santa Casilda, desde las 13:00 del mediodía y hasta las 18:00 de la tarde, en una jornada pensada para todos los públicos, donde se podrá disfrutar de comida, bebida, artesanía y buena compañía, con los gatos como eje central.

Bajo la batuta de Laura Míguez, Happy Cats lleva años convirtiendo la empatía en acción. Lo que comenzó con un solo rescate —un gato en apuros— terminó transformándose en una red de apoyo felino que, desde Burgos, ha salvado cientos de vidas. En este tiempo, Laura y una red de voluntarias tejida con el amor por los animales, han recorrido calles, patios, talleres y rincones casi imposibles rescatando animales en situaciones límite.

Los animales en apuros han sido muchos, algunos atrapados en motores de coche, otros escondidos en cañerías, abandonados tras años de convivencia… Desde gatos de pocos días hasta gatos ancianos, sin distinción de raza, color o tamaño. Y todos con algo en común: la necesidad urgente de ayuda y de tener una oportunidad de sobrevivir.

Ampliar

El evento de este domingo será una oportunidad para conocer de cerca esa labor silenciosa que se desarrolla los 365 días del año, aunque muchas veces pase desapercibida. Con un vermú solidario y el mercadillo, Happy Cats Burgos busca recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la atención veterinaria, alimentación y cuidados de los gatos rescatados. Además de estos fondos, el evento lúdico pretende generar conciencia, fomentar las adopciones responsables y dar visibilidad a la realidad del abandono y maltrato animal.

Un plan festivo, accesible y familiar para acercarse a una causa que no solo no descansa en verano, sino que debe redoblar esfuerzos. Y es que, como dicen desde Happy Cats Burgos, no pueden «evitar los abandonos», pero sí trabajar para que «no pasen desapercibidos». Así este domingo, en la Plaza Santa Casilda, se demostrará una vez más que hay muchas formas de ayudar y aprender y quien sabe si así poner la primera piedra que frene el abandono animal.