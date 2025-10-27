El Burgos visita Tordesillas con ganas de avanzar en la Copa del Rey Ramis dará minutos a jugadores menos habituales, pero insiste en la necesidad de «tomarse en serio» la primera eliminatoria frente a un Tercera RFEF

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 18:27

El Burgos CF arranca este próximo martes una nueva aventura en la Copa del Rey visitando al Atlético Tordesillas en un partido en el que Ramis dará minutos a jugadores menos habituales, pero que el cuadro blanquinegro deberá tomarse «en serio».

No en vano, y a pesar de la evidente diferencia de categoría entre el Burgos CF y el Atlético Tordesillas, la Copa del Rey es una competición diferente, en la que la sorpresa está a la orden del día. Ejemplos, ha habido a cientos.

Por eso, Ramis ha insistido en la previa en la necesidad de que el equipo mantenga el carácter competitivo de principio a fin. «La ilusión de poder dar la sorpresa suma muchísimo» a equipos como el Tordesillas en este tipo de escenarios, y «ante eso hay que responder», porque «nadie nos va a regalar nada». «Este equipo nunca se ha dejado ir, pero los partidos hay que trabajarlos desde el minuto uno. Si no vas al límite no superas a los rivales», ha subrayado Ramis al tiempo que reconocía no tener «tanta información» del Tordesillas como de los rivales de Segunda.

En este sentido, el técnico catalán ha señalado que la intención es que el Burgos mantenga su «idea de juego». «Trataremos de que el partido no sea diferente en cuanto a comportamientos colectivos» para, a partir de ahí, que sean los jugadores los que desplieguen su calidad.

En principio, el cuerpo técnico ya tiene una idea bastante aproximada del equipo que dibujará en Tordesillas. Un equipo en el que habrá rotaciones, con varios de los habituales fuera de la convocatoria y mayor peso de varios de los futbolistas con menos minutos.

En este saco entran Mollejo y Marcelo Expósito, que no se vistieron de corto frente a la Real por «precaución», pero que tendrán minutos de nuevo. «Será difícil que puedan acumular 90 minutos, porque todavía no tienen el ritmo necesario para eso», pero son «jugadores importantes» que deben entrar en la dinámica cuanto antes.

De hecho, una de las grandes ventajas de este tipo de rondas, más allá de la «ilusión» por «avanzar lo máximo posible» en la competición, es que «sirven para aumentar la calidad competitiva de toda la plantilla».