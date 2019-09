«Esperamos lograr en León el resultado que merecemos por trabajo» El portero Jorge Palatsí. / Burgos CF Jorge Palatsí regresa al que fue su estadio convencido de que el Burgos «tirará hacia arriba» y luchará por el ascenso BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:22

Jorge Palatsí, portero del Burgos CF, regresa este domingo al que fue su estadio las últimas cuatro temporadas, el Reino de León. El meta de Sarsadella lo hace confiado en que el equipo blanquinegro remontará el vuelo y acabará, como los leoneses, luchando por el ascenso.

«No podemos negar que el inicio no ha sido el esperado», ha afirmado el meta, pero ha recordado que «somos, si no recuerdo mal, 14 ó 15 jugadores nuevos, hemos tenido varias lesiones en la pretemporada… Sin duda, vamos a tirar hacia arriba y los resultados van a llegar», ha asegurado. Y el primero de estos tanteos positivos podría llegar, «ojalá», este mismo domingo ante la Leonesa. «Esperamos conseguir esa victoria que creo que por el trabajo que hemos hecho hasta ahora tanto los jugadores como el cuerpo técnico nos merecemos», ha añadido. Y que sería un premio para una afición «que me ha acogido a la perfección. Estoy muy contento en la ciudad y estoy muy contento y sorprendido por la masa social que estamos logrando desplazar en los desplazamientos».

Para Palatsí, conocedor del club leonés, aunque no tanto del equipo, porque ha sufrido muchos cambios también en el plantel, el gran peligro radica en «sus transiciones. Salen muy bien, son rápidos y tendremos que estar muy atentos a las vigilancias para evitar sus contragolpes», ha expresado el portero, titular hasta la fecha en los cuatro duelos oficiales diputados.

Y desde su experiencia, Palatsí no tiene dudas de la capacidad del cuerpo técnico ni de la implicación y calidad de la plantilla para alcanzar el objetivo marcado. «Vamos a estar arriba. Los veteranos son los primeros que están arrimando el hombro y dando ejemplo, hay implicación y vamos a mejorar» en la clasificación poco a poco, ha concluido Palatsí.