El pisotón en el suelo a Curro que ni el árbitro ni el VAR decretaron como tarjeta roja La jugada ha trasncendido poco porque el Burgos CF ganó por 1-2; otra cosa hubiera pasado si el resultado hubiera sido contrario para los intereses blanquinegros

Julio César Rico Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

La interpretación de la regla número 12 del Reglamento de Fútbol es una de las más complejas para los árbitros. Una jugada ocurrida en el minuto 51 de partido jugado este sábado entre Leganés y Burgos,, en la que Curro pugnaba en la banda con Diawara, acabó con el blanquinegro en el suelo. Y sin venir a cuento, el jugador del equipo pepinero le pisó en la espalda.

La jugada se producía con el 1-2 en el marcador. Curro se marchó por la banda izquierda del ataque del Burgos CF. Detrás de él corría el medio centro guineano del CD Leganés, Diawara. La jugada se desarrollaba muy cerquita de la línea lateral y el futbolista del equipo madrileño derribaba al del Burgos. Hasta ahí todo normal. Lo que ya se sale de los parámetros normales de la deportividad y de la pugna es el pisotón con la pierna izquierda que el guineano le propina a Curro.

Cuando Curro ya estaba en el suelo sin imposibilidad, ni de jugar el balón ni de replicar la falta anterior, el medio centro de Leganés estiró su pierna izquierda y le clavó los tacos de la bota en la espalda. La imagen televisiva deja bien clara la intención de Diawara.

¿Qué dice el artículo 12 del reglamento?

Ese artículo 12 del reglamento dice que «el uso de fuerza excesiva» ocurre cuando el jugador realiza la acción «sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario»; y el Reglamento es claro: «conlleva la expulsión». Por lo tanto, si el árbitro Jon Ander González hubiera aplicado el reglamento, Diawara hubiera sido expulsado.

Lo que no se explica es que la Sala VOR no se hiciera eco de la jugada y no se le informara a Jon Ander González. Es posible que el árbitro no viera en el terreno de juego lo ocurrido. Lo mismo le pudo pasar al linier de esta banda, tapado por varios futbolistas. ¿Pero y el VAR? Ni avisó al colegiado, ni consideró que la acción fuese merecedora tan siquiera de una tarjeta amarilla.

La realidad es que Diawara acabó el partido sin ninguna sanción. Cabe ahora la posibilidad de que el Comité de Competición entre de oficio para juzgar la acción y dictaminar sobre el hecho.

No es la primera acción en la que el Burgos CF se ve perjudicado por una acción de este tipo. En el partido jugado en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz CF, Atienza recibió una falta cuando un futbolista rival arañó su pecho con los tacos de su bota. La acción tampoco se castigó con una tarjeta.

Mano de Córdoba

Una mano de Aitor Córdoba en el minuto 34 de partido estuvo a punto de costarle la expulsión al central vizcaíno. La acción fue muy protestada por el bando madrileño, pero el capitán tenía por detrás de él a Lizancos y a Cantero por lo que el colegiado sólo le enseñó la tarjeta amarilla. La acción también fue polémica porque el Leganés estimaba que era el último defensor.

El reglamento de la FIFA indica los principios básicos de las manos. Dice que tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con las manos o el brazo; En este caso, el árbitro deberá considerar el movimiento de la mano hacia el balón o la distancia entre el adversario y la mano ya que la posición de la mano no presupone necesariamente una infracción.

El reglamento indica que se deberá expulsar a un jugador «si impide una clara oportunidad de gol al sujetar a un adversario», cosa que en el caso de Córdoba no era así y por tanto la tarjeta amarilla era la correcta.