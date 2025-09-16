Así queda la plantilla del Burgos CF 25/26

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 16 de septiembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

El Burgos CF ya tiene su plantilla completamente cerrada para la disputa de la temporada 2025/2026. Tras un verano de mucho trabajo en las oficinas de El Plantío, el club cerraba definitivamente la plantilla la semana pasada con la incorporación de Aitor Buñuel. Lo hizo fuera del mercado para suplir la salida de Anderson Arroyo, convertido ya en el traspaso más importante de la historia del equipo.

Contando a Buñuel, el club ha efectuado nueve incorporaciones a lo largo del verano, mezclando experiencia y juventud, firmando contratos a medio y largo plazo y dando salida a jugadores como Milicic, Barès o Mimbacas.

De esta forma, el cuadro blanquinegro parte con un plantel de 23 futbolistas con ficha del primer equipo, a los que se suman varios canteranos que ya han completado convocatorias en los primeros compases de liga.

A pesar de la llegada de refuerzos de garantías, el Burgos CF mantiene buena parte del bloque de la temporada pasada, incluido el cuerpo técnico. De hecho, la participación de las nuevas incorporaciones está siendo gradual en las primeras jornadas.

Cabe destacar, además, la presencia en el primer equipo de hasta tres burgaleses: David González, Saúl del Cerro, que regresa de la cesión en Mérida, y Mario González, que vuelve a casa después de muchos años.

PORTEROS Ander Cantero Portero 9 de enero de 1995 Pamplona Ander Cantero llegó a Burgos en el mercado de verano de la temporada pasada procedente del Racing de Ferrol con el difícil reto de suplir la marcha de José Antonio Caro, y acabó siendo indiscutible, tanto para Jon Pérez Bolo como para Luis Miguel Ramis. De hecho, la llegada en el mercado invernal de Tomeu Nadal no le restó un ápice de protagonismo. Portero alto y con buenos reflejos bajo palos, afronta su segunda campaña en el Burgos CF con el objetivo de mejorar el rendimiento y apuntalar la portería. De momento, sus números en pretemporada y las primeras jornadas acompañan. Jesús Ruiz Portero 20 de enero de 1997 Esplugues de Llobregat El portero catalán firmó como agente libre al filo del cierre del mercado después de varias semanas de trabajo por parte de la Dirección Deportiva, que barajó varios nombres para el necesario refuerzo en la portería. Llega procedente del Racing de Ferrol, al que llegó el verano pasado precisamente para suplir la marcha de Ander Cantero al Burgos. Ahora, ambos coinciden con la camiseta blanquinegra para disputarse la titularidad. Cancerbero con buenos reflejos bajo palos, el curso pasado rindió a gran nivel, tal y como ha hecho en sus experiencias previas en equipos como el Alcorcón. DEFENSAS Álex Lizancos Lateral derecho 14 de septiembre de 2003 Granada Una de las grandes apuestas de futuro del Burgos CF. Lizancos llega procedente del CD Lugo, con el que brilló la temporada pasada en Primera RFEF, siendo el jugador con mayor número de duelos defensivos ganados de toda la categoría. Ese fantástico rendimiento, sumado a su juventud, hizo que varios clubes entrasen en una puja por sus servicios. Una puja de la que acabó saliendo ganador el Burgos CF, previo pago por el traspaso. Lateral rápido, con físico y gran sentido posicional, puede desempeñarse en toda la banda derecha, tanto en bloque bajo como en el despliegue. Llamado a hacer olvidar la marcha de Arroyo, sus últimas actuaciones han dejado un buen sabor de boca. Aitor Buñuel Lateral derecho 10 de febrero de 1998 Tafalla El último en llegar a El Plantío. El histórico traspaso de Anderson Arroyo al Rubin Kazan obligó a la Dirección Deportiva a buscar sustituto fuera del periodo de fichajes. Y lo cierto es que acabó encontrando un recambio de garantías en Aitor Buñuel, que tras el descenso del Racing de Ferrol se encontraba sin equipo. Con 27 años, el navarro cuenta con una amplia experiencia, tanto en Primera como en Segunda, de la mano de equipos como el Racing de Santander, el Almería, el propio Racing de Ferrol o el Tenerife, donde, al igual que varios de sus nuevos compañeros, coincidió con Ramis. Tendrá una dura competencia con Lizancos en la banda derecha. Grego Sierra Central 5 de marzo de 1992 Murcia Su regreso en enero de este año a la disciplina burgalesa fue como la llegada del agua en mayo. En las dos temporadas previas, el murciano había rendido a gran nivel en El Plantío, pero el verano pasado acabó marchándose al Universitatea Craiova, donde apenas tuvo continuidad. Esa falta de minutos y la necesidad del Burgos CF por encontrar un central de garantías propició su regreso en enero. Y desde el primer día de su vuelta se hizo con la titularidad en compañía de Aitor Córdoba. Defensa curtido en mil batallas, con una dilatada experiencia en el fútbol español, Grego es sin duda un seguro en el eje de la zaga. Aitor Córdoba Central 21 de mayo de 1995 Bilbao Capitán y líder, tanto dentro como fuera del campo. Aitor Córdoba afronta este año su séptima temporada con el Burgos CF, algo poco habitual en el fútbol actual. El mayor de los Córdoba llegó a El Plantío en verano de 2019 procedente del Leioa siendo un casi un chaval y ha crecido año a año de la mano del Burgos CF, siendo indiscutible para todos los técnicos que han ido pasando por el banquillo en estos años. Es el único superviviente del ascenso en Almendralejo y, a sus 30 años, se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores centrales de Segunda División. Defensa expeditivo, con un gran dominio posicional y buen manejo de la pelota, su suerte está sin duda ligada a la del cuadro blanquinegro. Saúl del Cerro Central 20 de mayo de 2004 Burgos Una de las perlas de la cantera blanquinegra. Tras pasar por todas las categorías inferiores del club, la competencia interna hizo que Saúl del Cerro saliera cedido la temporada pasada para ‘hacer la mili’ con el Mérida. Allí, el joven burgalés acabó siendo indiscutible en un equipo que llegó al play off de ascenso a Segunda División, dejando muestras de calidad y personalidad a partes iguales. Aunque su posición natural es la de central, también puede actuar de pivote defensivo e incluso de lateral. Esa polivalencia, sumada a la calidad que atesora y a la experiencia obtenida en Mérida han acabado convenciendo a Ramis, que lo ha mantenido en el primer equipo. Es, sin duda, una de las grandes promesas de futuro del club, que lo tiene blindado hasta 2027. Sergio González Central 14 de mayo de 1997 Cartagena Otra de las incorporaciones del mercado de verano, y pescado de otro recién descendido, como es el Tenerife. Allí, Sergio González jugó seis temporadas consecutivas, coincidiendo con Ramis en la campaña en la que el conjunto canario estuvo a un paso de ascender a Primera División. Se trata de un jugador con una dilatada hoja de servicios, tanto en el Tenerife como en el Cádiz, con el que llegó a debutar en Primera. A pesar de no haber tenido muchos minutos hasta ahora, cuenta con la confianza total de Ramis y está llamado a aportar experiencia y polivalencia, ya que puede actuar en el eje de la zaga o en el pivote defensivo. Florian Miguel Lateral izquierdo 1 de septiembre de 1996 Bruges (Francia) Florian, al igual que le sucedió a Ander Cantero, llegó a Burgos el verano pasado con la difícil tarea de suplir la marcha de otro símbolo, en este caso José Matos. Y a pesar de su inicio irregular, el francés acabó siendo indiscutible en la banda izquierda, tanto para Bolo como para Ramis, que incluso le ha utilizado de central cuando la ocasión lo ha requerido. A priori, su papel volverá a ser el de titular, visto además el buen inicio de temporada que está firmando, si bien, la competencia con Brais Martínez podría restarle algo de protagonismo. Brais Martínez Lateral izquierdo 13 de diciembre de 2001 Baiona (Pontevedra) Brais Martínez es uno de los recién llegados en este mercado de verano. El gallego, de apenas 23 años de edad, llega procedente del Racing de Ferrol, con el que, a pesar de su juventud, la temporada pasada jugó casi 1.400 minutos. Eso sí, su concurso no evitó el descenso de categoría del conjunto gallego. Lateral de la vieja escuela, aguerrido, luchador y con criterio posicional, durante la pretemporada ha dejado buenas impresiones. El club lo ve como una joven promesa, pero la competencia por la titularidad con Florian se prevé dura. CENTROCAMPISTAS Atienza Mediocentro 27 de mayo de 1999 Madrid Hacer un perfil de Atienza en un par de párrafos se antoja complicado. Titular indiscutible desde que aterrizó en Burgos en el verano de 2022 procedente del Eibar, el centrocampista madrileño encarna todo lo que se le pide a un futbolista: profesionalidad, exigencia, tensión y competitividad. Con un juego posicional excelso, un despliegue físico incuestionable, contundencia al corte y una gran capacidad de lectura del partido, Atienza es la extensión del cuerpo técnico sobre el verde. Un líder. Un pulmón. Sin duda, uno de los jugadores más queridos y apreciados a orillas del Arlanzón. Kevin Appin Mediocentro 20 de enero de 1998 Marsella La reaparición de Kevin Appin es una de las grandes noticias de este verano a orillas del Arlanzón. El internacional con Martinica se perdió la práctica totalidad de la temporada pasada por una grave lesión de rodilla. Sin embargo, el club continuó apostando por él y acabó renovando su contrato, confiando en que recuperara la versión que ofreció justo antes de la lesión. Aunque su posición natural es la de mediocentro, Ramis está apostando por ubicarlo en una posición más adelantada, incluso escorado en una banda, desde donde que puede aportar rompiendo líneas gracias a su físico, intensidad y llegada en segunda línea. David González Mediapunta 22 de junio de 2002 Burgos David González regresó el verano pasado a Burgos tras su paso por las categorías inferiores del Real Madrid, donde se codeó con parte de la élite. La apuesta por parte de la Dirección Deportiva fue total y el joven jugador firmó por tres años. Toda una declaración de intenciones. Y lo cierto es que su crecimiento a orillas del Arlanzón está siendo digno de mención. Tras un inicio algo dubitativo, propio del salto de categoría, el burgalés acabó la temporada pasada rindiendo a un gran nivel y en los primeros compases de esta campaña se ha convertido en un hombre muy importante para Ramis, que lo está ubicando en la banda derecha perfilado hacia el interior. Mario Cantero Mediocentro 13 de marzo de 2002 Vigo El joven futbolista vigués, formado en las categorías inferiores del Celta, llegó Burgos el verano pasado para reforzar el centro del campo del Promesas. Sin embargo, su calidad le permitió entrar en la dinámica del primer equipo, en el que llegó a tener minutos durante la crisis que atravesó la temporada pasada. A pesar de que había dudas sobre su posible salida en forma de cesión, Ramis decidió en pretemporada que se quedaba en el Burgos CF. Aunque a priori tendrá poco protagonismo dada la competencia existente en su posición, ya ha disfrutado de minutos sobre el verde esta temporada. Marcelo Expósito Mediocentro 15 de febrero de 2003 Córdoba La historia de Marcelo Expósito es muy similar a la de Mario Cantero, aunque su presencia en el primer equipo la temporada pasada fue muy superior a la del vigués. Formado en las categorías inferiores del Sevilla, Expósito llegó el verano pasado para reforzar, a priori, al Promesas, pero acabó totalmente integrado en el primer equipo, disputando un total de 779 minutos repartidos en 19 encuentros y anotando dos goles. Esos guarismos motivaron su renovación meses atrás. Se trata de un centrocampista posicional y peleón, pero con buena llegada desde segunda línea. Ramis confía en él, aunque, al igual que sucede con Cantero, tendrá mucha competencia en su posición. Iván Morante Mediocentro 15 de enero de 2001 León Tras un arranque con muchas dudas, que le llevaron a perder la titularidad durante parte de la temporada pasada, Iván Morante parece haber recuperado su mejor versión, esa que hizo que Michu apostara por él el verano pasado. Centrocampista creativo, con buen golpeo de balón y capacidad para mover y dirigir el juego de ataque del equipo, se espera que esta sea la temporada de su consagración. De momento, ha empezado con muy buen pie, contando con la confianza de Ramis y aportando criterio al juego ofensivo del equipo en compañía de Atienza. DELANTEROS Víctor Mollejo Mediapunta 21 de enero de 2001 Alcázar de San Juan Con apenas 24 años de edad, Mollejo ha aterrizado en Burgos con un enorme bagaje a sus espaldas. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, el futbolista tiene experiencia tanto en Primera como en Segunda División con equipos como el Deportivo de la Coruña, el Getafe, el Mallorca, el Zaragoza y el Tenerife, donde coincidió con Ramis, Sergio González y Mario González. Jugador aguerrido, rápido, con buena llegada al área y polivalente, puede actuar en todo el frente de ataque del equipo. Eso sí, viene de una lesión de larga duración que el año pasado frenó su progresión. Íñigo Córdoba Extremo izquierdo 13 de marzo de 1997 Bilbao El mediano de los Córdoba llegó a Burgos para acompañar a su hermano Aitor el verano pasado y muy pronto se destapó como uno de los jugadores con más talento de la plantilla. A pesar de sus altibajos, Íñigo es un auténtico cuchillo por la banda izquierda, sobre todo cuando le dejan algo de espacio a la carrera. Aunque Ramis lo ha posicionado en varias ocasiones en el carril, su mejor versión suele llegar como extremo puro. Con facilidad para romper líneas, ganar fondo y poner el balón a la olla, destaca también por su capacidad de golpeo desde media distancia, una habilidad que ya le ha reportado goles. Fer Niño Delantero 24 de octubre de 2000 Rota El 9 del Burgos CF. Tras despuntar con el filial del Villarreal, el club blanquinegro se impuso a otros clubes y en el verano de 2023 consiguió firmar a uno de los delanteros con mayor proyección en la categoría. Hace apenas unos días, el gaditano renovó su contrato hasta 2029, lo que demuestra a las claras la apuesta del club por su calidad. Tras pasar por momentos complicados la temporada pasada, en el tramo final recuperó su mejor versión, cerrando la campaña con 10 goles y casi 2.350 minutos. Y, de momento, parece que esa versión se mantiene. Delantero de envergadura, hábil al espacio y con buen golpeo con ambas piernas, será clave para definir las aspiraciones del Burgos CF esta temporada. Iván Chapela Extremo izquierdo 21 de mayo de 1999 Chiclana de la Frontera Iván Chapela fue el primer fichaje del Burgos en este mercado de verano. Tal y como reconoció Michu entonces, el club llevaba ya algún tiempo tras de él, debido a su buen hacer en Unionistas en Primera RFEF y, sobre todo en el Eldense ya en Segunda División. Con el club alicantino firmó una primera temporada brillante, y aunque su segunda campaña fue decepcionante por el descenso de categoría, Chapela fue uno de los hombres más destacados del equipo. Con una buena proyección en ataque, capacidad para ganar duelos y buenos registros goleadores, el gaditano tiene, junto a otros recién llegados, la difícil tarea de suplir la marcha de Álex Sancris. Curro Sánchez Mediapunta 3 de enero de 1996 La Palma del Condado Sin duda, uno de los jugadores con mayor calidad técnica de cuantos han vestido la camiseta blanquinegra en los últimos años. Su fichaje en el verano de 2022, ya fuera del mercado, supuso un auténtico golpe de autoridad para el Burgos CF. Desde su llegada a orillas del Arlanzón ha asumido un papel protagónico, jugándolo prácticamente todo y ofreciendo un gran registro goleador, a pesar de los altibajos de la pasada campaña. Se trata de un jugador talentoso, que se mueve bien entre líneas y con gran golpeo de balón. Un líder dentro del campo en torno al que el Burgos CF ha cimentado parte de su proyecto deportivo. Si ofrece su mejor nivel, es uno de los jugadores más a tener en cuenta de toda la categoría. Mario González Delantero 25 de febrero de 1996 Burgos El hijo pródigo regresa a casa. Mario González es sin duda uno de los mejores jugadores que ha dado la cantera del Burgos CF en las últimas décadas. Sin embargo, la falta de oportunidades que había en su generación le obligó a buscar destinos lejos del Arlanzón siendo muy joven. Su nombre había sonado ya en las últimas temporadas, pero finalmente ha sido este año el elegido para su regreso. Tras pasar por una buena lista de equipos y países, Mario vuelve con una enorme experiencia a sus espaldas y se espera mucho de él. El objetivo, tal y como reconoció Ramis días atrás, es conseguir que recupere su mejor versión, aquella que demostró, por ejemplo, en el Tenerife a las órdenes del técnico tarraconense. Se trata de un 9 clásico, con buen juego posicional, desequilibrante con espacios y facilidad para el gol. Mateo Mejía Delantero 31 de marzo de 2003 Zaragoza Otro de los recién llegados, en este caso procedente del filial del Sevilla en Primera RFEF, donde la temporada pasada firmó buenos números. Joven y con proyección, encaja a la perfección con la filosofía impuesta desde la Dirección Deportiva, que confía en su crecimiento de la mano del Burgos CF. Prueba de ello es su contrato por tres años. El jugador maño, internacional en las categorías inferiores de la selección de Colombia, ya suma dos goles con la elástica blanquinegra, y aunque a priori tiene por delante a Fer Niño y Mario González, también puede jugar escorado a la banda. De momento, las sensaciones que ha transmitido desde que recaló en Burgos son positivas.