Ramis: «Nos ha faltado precisión en el área»

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 3 de mayo 2025, 23:57 Comenta Compartir

Decepcionado por la derrota, pero muy satisfecho por la interpretación del guión del partido por parte de sus jugadores. Así ha asegurado estar el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, tras la derrota de su equipo frente al Elche en un partido en el que, a su juicio, el cuadro burgalés ha merecido más.

De hecho, y a la vista de lo sucedido en el campo, Ramis no ha dudado en calificar el resultado de «injusto». «Hemos generado suficientes ocasiones como para no perder el partido. De hecho, un empate ya me hubiera parecido injusto», ha asegurado el técnico catalán en rueda de prensa.

En este sentido, ha abundado, el Burgos ha tenido «situaciones de transiciones, de dominio, de desequilibrio por fuera y de centros al área» suficientes como «para ganar el partido tranquilamente». Sin embargo, ha reconocido, a sus jugadores les ha faltado «finura en el último tercio» del campo y el Elche ha escapado con vida. Tanta que al final se ha llevado la victoria aprovechando un «desajuste defensivo» motivado por «querer ganar el partido».

En todo caso, Ramis ha asegurado estar «orgulloso» del desempeño de sus jugadores, que han ido «de menos a más» y han conseguido «minimizar» a un rival como el Elche. «Les hemos puesto muchísimas dificultades» y pocos equipos lo han conseguido hacer en lo que va de temporada, ha resumido al tiempo que normalizaba su presencia en la grada por sanción.

Eso sí, preguntado por la actuación arbitral, Ramis sí que ha dejado un recado, sobre todo a raíz del posible penalti sobre Fer Niño al filo del descanso. «A mí me parece penalti clarísimo» y «creo que «el árbitro tiene que utilizar el VAR en una acción que es imposible que la vea tan clara», ha concluido.