Ramis: «No es un partido para perderlo» El entrenador del Burgos CF reconocía tras el encuentro que no pensaba que su equipo hubiese merecido perder

Ruth Rodero Burgos Sábado, 17 de mayo 2025, 19:12

No se mostraba satisfecho Ramis tras el encuentro en Ipurúa en el que reconocía que su equipo había ido de más a menos. «La primera parte ha sido buena, hemos tenido cierto control, el rival ha llegado en la acción del penalti y no recuerdo ninguna situación más peligros. Nosotros hemos tenido más presencia y varias acciones en las que hemos llegado por fuera y por dentro en situaciones de área, pero no hemos estado acertados ni efectivos en ese último tercio y es verdad que no merecíamos irnos al descanso perdiendo», reconocía.

Por su parte, en la segunda parte el técnico ha asumido que el equipo ha intentado «dejar menos gente detrás» para meter más «gente intermedia en la circulación», pero asumía que el rival les había generado peligro «en estrategia» y que no han «conseguido llegar al área». «La que hemos llegado con bastante claridad no hemos sabido ser efectivos en ese último pase. La valoración es que no es un partido para perderlo», opinaba Ramis.

Con respecto al juego de Álex Sancris, que ha vuelto a su banda, y sus posibles interferencias con Arroyo, Ramis explicaba que lo habían «entrenado toda la semana». «En esa situaciones Álex tenía que venir hacia dentro en cuanto Arroyo le comía el terreno», explicaba. «Hemos ido consiguiendo salir y encontrar espacio y ahí la tendencia de los laterales tenía que haber sido a irse más largos, cosa que hemos hecho mucho más en la segunda parte. Álex en alguna situación ha aprovechado para conseguir una situación de centro, pero nos ha faltado generar ese juego interior en la primera parte que nos lo tenía que haber dado, en algunas situaciones, por un lado Álex y por otro Iñigo», indicaba.

«El Eibar es un equipo que va a bloque alto muchas veces y entendíamos que por fuera, teniendo buen juego interior con David, con Fer, que la verticalidad la pudieran dar desde posiciones interiores tanto los medios de banda, que son rápidos, como los laterales, de ahí la decisión de apostar por Íñigo», reconocía.

En cuanto al centro del campo con Atienza y con Morante, Ramis explicaba que han intentado «corregir» en la segunda mitad que tanto Atienza como Miguel «fueran un poco a los costados de los centrales» para buscar poder sacar el balón con mayor claridad. «Lo hemos hecho un poquito mejor en la segunda parte, pero no hemos conseguido encontrar la velocidad adecuada de circulación para encontrar a Borja, a Álex, a Dani, para encontrar por fuera… Sí dábamos la sensación de que si llegábamos más veces al área rival podíamos general peligro, pero nos ha costado mucho encontrar esa vía de progresión de campo propio a campo rival», aseguraba.

Donde sí ha puesto el acento el míster blanquinegro en la sala de prensa es en que «el partido lo ha decantado un penalti que parece penalti», pero también se quejaba de que «en un partido en el que no ha pasado nada entre jugadores ni ha habido ningún rifirrafe» el Burgos CF ha terminado el encuentro con «tres amarillas y una roja». «La roja para mí es revisable porque el balón va para fuera y siempre que dicen que el balón va para fuera no es una ocasión manifiesta de gol, tienen que pasar muchas cosas. Demasiado claro lo ha visto», señalaba.

Además, Ramis se quejaba también de una jugada en el área del Eibar: «También ha visto cuando han entrado a Edu. Edu me dice que el defensa lo hace sin querer, pero es que nadie hace un penalti queriendo. La acción es también muy clara y tenía que haber señalizado con el mismo criterio que ha señalizado la anterior, pero…».

Tras defender el planteamiento táctico del encuentro, el entrenador blanquinegro afirmaba que no veía «cuánto han hecho ellos de más para ganar el partido». «Lo he visto bastante igualado y hemos salido desfavorecidos en el resultado y en algunas otras situaciones de juego», confesaba. Ramis confirmó además que Curro no había entrado en la convocatoria por un edema en su rodilla. «No queremos arriesgar a estas alturas», finalizaba.

