Ramis: «Le hemos puesto mucha casta, corazón y fútbol»

El Burgos CF se jugaba mucho menos que el Levante. Sin embargo, el cuadro blanquinegro ha puesto sobre el césped de El Plantío «mucha casta, corazón y fútbol». Así al menos lo entiende Luis Miguel Ramis, que más allá del resultado ha terminado satisfecho con el papel interpretado por sus jugadores.

«Hemos jugado bien. Por momentos nos hemos tenido que juntar y por momentos nos hemos asomado bien, con buenas posesiones de balón» y «han aparecido situaciones de gol». Situaciones que, de hecho, han servido para que el Burgos se adelantara por dos veces en el marcador, ha explicado Ramis.

Así, ha insistido, el cuadro burgalés ha estado «mucho tiempo por encima del rival», pero el Levante ha acabado aprovechando los pocos errores que ha cometido el conjunto local. «El Levante está arriba precisamente porque penaliza mucho los errores rivales. Es el equipo que más goles ha metido en la recta final. Es una virtud que tienen» y el Burgos no ha sido capaz de frenarla, ha explicado el técnico tarraconense.

Y a su juicio no ha sido capaz no por falta de tensión, sino por mérito del rival. «No he visto a un Burgos sin emoción», pero «cuando uno empata un partido en el minuto en el que ellos lo han empatado y ve la posibilidad de ascender, aparecen otras velocidades», ha abundado Ramis al tiempo que valoraba la progresión de su equipo.

«El equipo tiene capacidad para seguir creciendo. Vamos a intentar formar una plantilla equilibrada, que defienda bien y construya bien. La actitud y el comportamiento lo tienen y podemos dar un paso adelante» la próxima campaña, ha sentenciado el entrenador.

