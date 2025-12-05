BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Carlos Martínez, ofrece una rueda de prensa. Concha Ortega

Carlos Martínez defiende la velocidad con la que el PSOE ha atajado el 'caso Salazar'

El secretario general del PSOCyL asegura que el ejercicio del machismo no tiene cabida en su partido

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:29

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, calificó el 'caso Salazar' de «vergüenza», y defendió la velocidad con la que el PSOE atajó el problema y expulsó al asesor de Moncloa en un margen de dos horas.

Martínez defendió que el PSOE es un partido feminista y que trabaja por la igualdad de la mujer y, por tanto, «no se puede consentir que haya ninguna duda con respecto al procedimiento a seguir».

«Me da igual que la corrupción sea económica o que sea moral. Desde esa rotundidad y contundencia creo que se ejecutó bien con una expulsión en horas, porque se conoció a las 7 horas de la mañana y el Comité Federal a las 9 resolvió el asunto», dijo, para añadir que el ejercicio del machismo no tiene cabida en el PSOE y desear que caiga todo el peso de la ley sobre aquel que tenga alguna responsabilidad jurídica.

Asimismo, aclaró que desconoce si hay o no posibilidad ante una denuncia anónima de que el caso tenga recorrido si se pone a disposición de la Fiscalía, y apostó porque la tolerancia en estos casos sea «absolutamente cero».

El escándalo se conoció a raíz de la gestión de las denuncias contra Francisco Salazar, a quien dos trabajadoras de La Moncloa acusan de comportamientos machistas. Estas trabajadoras presentaron las denuncias hace cinco meses a través del canal interno del PSOE, pero nadie contactó con las perjudicadas.

Carlos Martínez realizó estas declaraciones hoy en Soria, tras comparecer, en calidad de alcalde, para dar cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local.

