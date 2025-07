González Gago defiende el papel clave de Castilla y León y el mundo rural en el desarrollo de Europa

BC Lunes, 14 de julio 2025, 18:34 Comenta Compartir

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, inauguró este lunes, 14 de julio, la XIII edición del curso universitario 'Prensa y Poder. La España europea y rural de las próximas décadas', que se celebra hasta el 18 de julio en San Gabriel–Ciudad de la Educación, en La Aguilera, con una defensa del papel del mundo rural en el futuro de Europa y de Castilla y León como territorio «idóneo para vivir, trabajar y emprender».

Durante su intervención, el consejero agradeció a los Gabrielistas su labor en la organización del curso y su contribución al convertir el centro educativo en «un espacio de referencia del conocimiento, desarrollo humano y servicio al entorno». En su discurso, destacó que Castilla y León, con más de 95.000 kilómetros cuadrados y 2.248 municipios, presenta «una capilaridad rural muy importante» y subrayó que «la Europa del futuro no será de las grandes ciudades, sino del mundo rural, y Castilla y León debe jugar un papel esencial«.

González Gago puso en valor los servicios públicos de la comunidad, con una educación situada «entre las diez mejores del mundo», una sanidad «con centros de salud que garantizan una adecuada atención» y unas políticas sociales que «superan con creces la media nacional» en ámbitos como la dependencia o la atención a mayores. También mencionó el bono Concilia y el programa 'Crecemos' como ejemplos de medidas que facilitan el desarrollo de proyectos de vida en el medio rural.

En materia económica, el consejero de la Presidencia resaltó que Castilla y León registra una tasa de paro del 8,7 por ciento, la más baja de su historia reciente, con más de un millón de personas trabajando y «el mayor número de mujeres empleadas de toda su trayectoria». En este contexto, mencionó el Plan de Retención del Talento 2024-2027 y destacó la necesidad de «recuperar a aquellos jóvenes que tuvieron que salir a formarse o trabajar fuera».

Territorio atractivo para la inversión

El consejero subrayó que la comunidad es un territorio atractivo para la inversión, con un crecimiento del PIB del 3,5 por ciento en el último año, «el mayor de España», gracias al impulso de las exportaciones. Apuntó también al peso del sector de la automoción, que representa más del 15 por ciento del PIB regional y sostiene más de 32.000 empleos, así como al liderazgo de Castilla y León en energías renovables, donde el 90 por ciento de la electricidad generada es de origen verde.

En su intervención, González Gago repasó además los planes de desarrollo territorial impulsados por la Junta, como el Plan Soria, el Plan Tierra de Campos, el Plan de la Raya o las actuaciones en zonas mineras de León y Palencia. Asimismo, reivindicó la solidez del diálogo social en la comunidad, con una ley específica y una estructura reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Seguridad jurídica

González Gago resaltó cómo la comunidad se adapta y hace frente a los desafíos globales, desde el Brexit hasta la guerra en Ucrania o las tensiones comerciales con Estados Unidos, y subrayó que uno de los pilares fundamentales para mantener la confianza empresarial y atraer inversión es la seguridad jurídica. «El Estado de Derecho en España y en Castilla y León debe estar garantizado, desde los tribunales más pequeños hasta el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Si se traslada exteriormente que nuestro sistema judicial y nuestras leyes no son justas, no se cumplen o no se sanciona el incumplimiento, esto supone una importante carga de cara a cualquier inversión que se quiera atraer hacia Castilla y León», advirtió.

Por último, González Gago remarcó la necesidad de garantizar la independencia de los medios de comunicación, a los que considera «un factor clave para el desarrollo económico y social» de Castilla y León y del conjunto del país. «Necesitamos medios veraces, profesionales y que no se vean limitados por ningún poder político», concluyó.

El curso 'Prensa y Poder', que alcanza su XIII edición, reúne esta semana a destacados representantes del ámbito político, periodístico y empresarial. Entre los ponentes figuran el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o el secretario general del PP, Miguel Tellado; así como periodistas y profesionales de referencia en el análisis político, la comunicación y la investigación.