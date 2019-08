Luis Fuentes enseña el apartamento de las Cortes a la prensa: «Aquí solo tengo tres camisas»

El presidente de las Cortes está determinado a utilizar el apartamento y a pernoctar en él cuando «su agenda» lo determine y ha puntualizado que no va a renunciar ni al departamento ni a las dietas de 1.800 euros mensuales, insistiendo en que, aunque es procurador por Valladolid, mantiene su domicilio en Salamanca. «Aquí solo tengo tres camisas para cambiarme por si me mancho», ha indicado Luis Fuentes (Ciudadanos) mientras enseñaba el piso a los periodistas en «un ejercicio de transparencia» tras las críticas recibidas en lo que considera una serpiente de verano.

Durante el recorrido, se ha colado en el departamento el procurador socialista José Francisco Martín, quien ya ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la visita guiada por el pisito que pedirá todas las facturas relacionadas con estas dependencias «porque en la cocina he visto muebles muy actuales, que desde luego no son de 2007». Al apartamento, de unos cien metros cuadrados y en la segunda planta del edificio de las Cortes, se accede directamente por ascensor desde el despacho de presidente y se utiliza una clave. Dispone de columna de hidromasaje en el baño, frigorífico con doble puerta y una tumbona tipo 'Le Coubusier.' No hay cama.