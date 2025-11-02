La nueva generación de la moda en Castilla y León: talento joven que marca tendencia Manuel Pérez, Zaira Domenech y Lucía Peguero, ganadores del Concurso Jóvenes Diseñadores, representan la creatividad, innovación y perseverancia que impulsan el futuro de la moda regional

La Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León' se ha consolidado como un escaparate indispensable para descubrir nuevas promesas del diseño en la Comunidad. En su tercera edición, la pasarela volvió a poner el foco sobre la creatividad de los jóvenes diseñadores, mostrando cómo talento, innovación y pasión se combinan para abrir caminos en un sector altamente competitivo.

Los tres últimos ganadores del Concurso de Jóvenes Diseñadores de la Pasarela Uniendo Moda Castilla y León, Manuel Pérez, Zaira Domenech y Lucía Peguero, simbolizan el futuro de la moda regional, uniendo tradición, artesanía y propuestas frescas que buscan destacar más allá de Castilla y León, según publica en un reportaje la Agencia Ical.

Manuel Pérez: del descubrimiento casual al reconocimiento regional

Vallisoletano de 23 años, Manuel Pérez llegó al mundo de la moda casi por accidente. «Durante el bachillerato de ciencias, una conversación con un amigo despertó mi curiosidad por el diseño», explica. A partir de ese momento, comenzó a explorar el mundo de la moda y encontró en Burgos su lugar para expresarse y evolucionar. «Al final me acabé sintiendo bastante cómodo, a pesar de no ser el prototipo de persona que le guste dibujar desde pequeño», comenta.

Su paso por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos fue decisivo. Pérez construyó su estilo y aprovechó el Concurso de Jóvenes Diseñadores como una plataforma para mostrar su trabajo. Ganar el certamen no solo le permitió desfilar en la Pasarela regional, sino que le abrió puertas para visibilidad y networking en el sector. «Fue un espaldarazo motivacional. Te permite empezar a construir un portfolio y te da visibilidad en la Comunidad», afirma.

Actualmente, Manuel permanece en Burgos trabajando en diseño gráfico y textil, acumulando experiencia y explorando diferentes áreas antes de lanzarse a crear su propia marca. Aunque destaca la falta de oportunidades comparada con grandes centros como Madrid o Barcelona, mantiene una visión positiva: «Es un camino difícil, pero poco a poco se puede ir abriendo puertas».

Zaira Domenech: pasión, creatividad y constancia desde la infancia

La burgalesa Zaira Domenech, también de 23 años, descubrió su pasión por la moda en la infancia, cuando vestía a sus muñecas y transformaba leotardos del colegio en nuevas prendas. Esa curiosidad la llevó a matricularse en la Escuela de Arte de Burgos, donde consolidó su formación y aprendió a ver la moda como una forma de expresión personal.

Su Trabajo de Fin de Grado la catapultó a la Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León', donde consiguió el primer premio y la oportunidad de desfilar con sus creaciones en la edición de 2025. «Fue un chute de energía y motivación. Desde entonces, mi nombre ha empezado a sonar dentro del circuito regional», explica.

Zaira sueña con crear su propia marca, consciente de los retos que implica emprender desde Castilla y León. Aun así, mantiene la esperanza y se inspira en referentes locales como Guillermo Décimo, quien ha logrado consolidar su proyecto de manera independiente. «Su ejemplo me da esperanzas. Ver que alguien de aquí puede abrirse camino es muy motivador», asegura.

Lucía Peguero: de la química a la moda, entre innovación y sostenibilidad

La vallisoletana Lucía Peguero comenzó estudiando Química, pero su pasión por la creatividad la llevó a cambiar de rumbo hacia la moda. Su familia, con experiencia en costura, le facilitó su primera máquina y despertó su interés por las manualidades y el diseño textil.

Hoy, en su último año en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, Lucía se enfoca en diseñar prendas de mujer, aunque aspira a crear colecciones unisex y duraderas, alejadas de la moda rápida. «Cuando diseño pienso en la obra en sí misma, como si fuese una obra de arte. La idea es que las prendas se puedan llevar durante décadas, no solo una temporada», explica.

Recientemente premiada en el Concurso de Jóvenes Diseñadores, Lucía se prepara para mostrar sus creaciones en la próxima Pasarela regional. Como sus compañeros, es consciente de las dificultades de abrirse camino en la moda, pero confía en que con esfuerzo, creatividad y perseverancia podrá hacerse notar: «Poco a poco, llegará el momento de demostrar todo lo que tenemos dentro».

Castilla y León: un semillero de talento con retos por delante

Manuel, Zaira y Lucía coinciden en que la región tiene un enorme potencial creativo, pero necesita más oportunidades y visibilidad para los jóvenes diseñadores. La Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León' es un gran impulso, pero los tres creen que hace falta promoción fuera de la Comunidad y mayores apoyos institucionales para consolidar carreras profesionales.

Más allá de las dificultades, estos jóvenes representan un denominador común: pasión, esfuerzo y ambición. Sus historias muestran que Castilla y León no solo produce talento, sino que también puede marcar tendencias y abrirse camino en la moda nacional e internacional. Con su creatividad, perseverancia y ganas de experimentar, la nueva generación de diseñadores regionales está lista para dejar huella y demostrar que la moda en Castilla y León tiene un futuro brillante.