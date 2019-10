La Junta prevé un centro de salud para varios pueblos y atender consultas por teléfono El médico de Familia Miguel Ángel Castilla en el consultorio local de Viloria del Henar (Valladolid), donde atiende a sus pacientes. / Ical El proyecto pretende agrupar la atención sanitaria para evitar el desplazamiento de médicos y enfermeros a consultorios rurales con pocos pacientes MAR DOMÍNGUEZ Sábado, 5 octubre 2019, 23:50

El proyecto de la Junta de Castilla y León para cambiar el modelo de asistencia sanitaria en el medio rural ha generado ya las primeras críticas entre alcaldes y médicos. Solo un día después de los paros por la España Vaciada contra la despoblación del medio rural, el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero Moreno, informaba a Ical de un plan para concentrar la atención médica que se presta en los consultorios locales en uno de referencia que esté abierto cinco días a la semana, ubicado estratégicamente y cuya accesibilidad «se reforzará cuando sea necesario con transporte a la demanda». El plan de choque está sobre la mesa, y la intención es que su pilotaje arranque de manera inminente.

Este cambio en el modelo se debe a «la despoblación, dispersión, envejecimiento de la población y el incremento de los enfermos crónicos pluripatológicos, lo que obliga a la búsqueda de nuevas fórmulas para garantizar el futuro de uno de los pilares más preciados del Estado del Bienestar, en especial en el nivel de Atención Primaria», explica Montero Moreno para justificar una fórmula que «no implicará cerrar los consultorios locales del resto de pueblos. En estos se potenciará la presencia de profesionales de enfermería y se mantendrán las visitas domiciliarias del médico cuando los pacientes lo requieran». Las «ventajas» también pasan por que los consultorios rurales de agrupación –el nombre elegido para este nuevo punto asistencial– verán reforzado su equipamiento para ser más resolutivos y mejorar la atención. La previsión es que cuenten con electrocardiógrafos, espirómetros, ecógrafos, retinógramos, dermatoscopios y servicios de telemedicina, incluso se baraja la posibilidad de reforzar las plantillas.

Casado pide tranquilidad

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó respecto al plan avanzado por el director general de su consejería que esta propuesta «no está todavía cerrada ni debatida con los sindicatos, profesionales, administraciones locales y otros colectivos afectados por este modelo, por lo que es prematuro hablar de plazos ni de zonas en las que podría implantarse». A su juicio, «todos coincidimos en que el modelo actual está agotado y no da respuesta a las necesidades de las zonas rurales de Castilla y León, pero eso no quiere decir que se vayan a cerrar los consultorios ni que se deje de prestar asistencia». Los médicos rurales contarán con el mismo número de cartillas, «pero no queremos que estén metidos en un coche para ir a consultorios donde quizá ese día no haya pacientes». Casado insistió en que este proyecto «debe explicarse bien porque mantiene y mejora la calidad de la asistencia».

«No queremos politizar este proyecto, sino adaptar la prestación del servicio a la realidad actual y con los medios de los que disponemos», insistió la consejera, quien dijo que el lunes abordarán los plazos para negociar con todos los agentes sociales la manera de comenzar a probarlo en «dos zonas de la comunidad» y pidió tranquilidad porque este proyecto marco no está cerrado ni negociado, pero «es muy bueno».

Según el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero Moreno, la Consejería de Sanidad ultima el mapa para poder comenzar a pilotar el modelo en «once zonas básicas de salud, una por cada una área de salud –existe una por provincia, excepto en el caso de Valladolid que cuenta con dos, Este y Oeste, y León, que suma la de El Bierzo–. En Zamora, la elegida es la zona básica de salud de Aliste. El resto están todavía por determinar, a la espera de que los responsables de Sanidad se reúnan con ayuntamientos y profesionales sanitarios». La cifra de consultorios rurales de agrupación dependerá por provincias, en función de criterios poblacionales y geográficos.

Consulta a demanda

«Se trata de una reordenación para mejorar la asistencia y prestar mejor calidad a los pacientes. El modelo con el que hemos venido trabajando hasta ahora ha cumplido su papel. En estos momentos tenemos que buscar nuevas fórmulas e ideas más imaginativas» que garanticen el servicio en un nuevo escenario, incide a Ical Montero.

Entre otros argumentos, el responsable de la planificación sanitaria autonómica expone que muchos pacientes requieren más de atención de cuidados de enfermería que de una visita médica, en especial en el caso de los pacientes crónicos y pluripatológicos, y que «no es de recibo tener a un médico viajando de un pueblo a otro, cuando en muchas ocasiones recibe a dos o tres pacientes en su consulta». Las soluciones en las que trabaja la Consejería también pasan por extender al ámbito rural la consulta no presencial a demanda, es decir, que, cuando sea posible y en casos muy concretos, se puedan atender a los pacientes por teléfono, e impulsar el desarrollo de la profesión enfermera.

Para Montero, el déficit de profesionales en la comunidad no responde tanto a un problema de número, sino de organización de los recursos. «Tenemos que impulsar nuevos modelos para responder a las necesidades de los pacientes en función de las necesidades actuales», añade, sin olvidar la sombra que planea sobre el sistema: los problemas para encontrar sustitutos y las futuras jubilaciones. (Entre este año y el próximo, un total de 249 médicos de Familia cumplirán 65 años.)

Esta medida se enmarca en la línea de las propuestas del grupo constituido hace un año para redibujar el modelo de Atención Primaria en la Comunidad, que fue impulsado por la consejería, los grupos políticos y diferentes organizaciones profesionales y sociales, con el objetivo de buscar una propuesta de mejora compartida en torno a la estrategia que se debe poner en marcha durante los próximos 15 años para mejorar la Atención Primaria, en especial su situación en el medio rural. El grupo se creó para dar cumplimiento a la moción del Grupo Socialista, aprobada por unanimidad de las Cortes el 26 de septiembre de 2018, y según lo acordado en el pleno del Consejo de Salud.