PSOE y Podemos chocan de nuevo con PP y Cs por la reforma de la Sanidad en Castilla y León Representantes de PP, Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila, ayer durante la reunión con la consejera de Sanidad, Verónica Casado. / Rubén Cacho-Ical Socialistas y morados optan por no acudir a la reunión convocada por la consejera Casado, a la que acusan de «saltarse todos los consensos» ARTURO POSADA Valladolid Martes, 15 octubre 2019, 20:38

La sanidad centra una de las principales batallas políticas en Castilla y León, con torpedos en todas las direcciones. Si PP y Ciudadanos votaron en el último pleno de las Cortes contra la moción socialista para buscar un pacto en la Atención Primaria, este martes PSOE y Podemos decidieron no acudir a una reunión convocada por la consejera Verónica Casado con la misma idea de alcanzar un «pacto por la Sanidad».

Las dos formaciones remitieron sendos comunicados para explicar el plantón. El PSOE, a través de un texto firmado por Luis Tudanca, afeó que los dos grupos parlamentarios que sustentan el gobierno de la Junta votasen en contra de la moción socialista presentada en las Cortes en este mismo sentido.

El secretario general del PSOE de Castilla y León recurrió a la munición que emplea habitualmente la oposición para tratar de desgastar al ejecutivo autonómico: el plan para poner en marcha los «consultorios rurales de agrupación», que tendrá su proyecto piloto en la comarca zamorana de Aliste «con la retirada de personal médico de los consultorios locales».

Los socialistas esgrimen este plan como ejemplo de iniciativa que hace «saltar todos los consensos» y recuerdan los puntos de su programa electoral: fortalecimiento de la red de Atención Primaria, incremento de la inversión hasta el 25%, recuperación de plantillas de personal sanitario a los niveles anteriores a los recortes y un blindaje del suelo social para dedicar a inversión social, al menos, el 12% del PIB de la comunidad.

Tudanca recalcó que una «premisa esencial» para mantener una reunión pasa por la «retirada del proyecto piloto» propuesto por la Consejería de Sanidad para «desmantelar la sanidad publica» y el abandono «con carácter previo» de la «unilateralidad, la imposición y los recortes». Además, recomendó a Casado que busque el diálogo en las Cortes de Castilla y León como «cámara de representación de los castellanos y leoneses».

Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León, también dejó vacante la silla que tenía reservada en la Consejería de Sanidad. Para el líder morado, «no es ni el momento ni la forma de abordar un pacto» para defender la sanidad pública. Fernández acusó a Casado de actuar de forma «unilateral» ante un medio rural«desmantelado» por las políticas del PP y Ciudadanos y citó como ejemplo el cierre de las Urgencias de Barruelo de Santullán (Palencia). Igualmente, el proyecto piloto de Aliste le sirvió para recriminar a la consejera una política de «hechos consumados» frente a la necesidad de buscar acuerdos «a priori»

La ausencia de PSOEy Podemos fue criticada por los representantes de PP y Ciudadanos. El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, censuró la oposición del «no es no» del PSOE por decidir no participar el pacto, ya que, a su juicio, no es constructiva para los ciudadanos de la comunidad. Además, consideró lamentable que los socialistas sean capaces en Navarra de acordar con Bildu mejoras sanitarias y no puedan buscar el consenso en Castilla y León, informa Ical.

«Me da mucha pena que no vengan ni siquiera a escuchar las propuestas», apuntó la portavoz naranja en las Cortes, Carlota Amigo. «La Sanidad tiene graves problemas, no solo de financiación, sino también en la gestión de los recursos humanos. Nos parece que Sanidad, Educación y Servicios Sociales son asuntos muy relevantes para el futuro de la comunidad y no podemos apartarnos por cuestiones electorales», añadió.

Diez ejes iniciales

Los diez ejes planteados ayer por Sanidad, según recoge Ical, fueron: una mejora de la financiación y el porcentaje de aportación a la Atención Primaria; mejora de la accesibilidad; mejora de la prevención de la salud pública; escasez de profesionales; reestructuración de las zonas básicas de salud; reducción de la variabilidad en la carteras de servicios de la Atención Especializada; listas de espera; la elaboración de un plan de emergencias y urgencias; y la transparencia. El plan contendrá 110 puntos, como explicó posteriormente Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes.

Para la consejería de Sanidad, la cita de ayer marca «el punto de partida de un proceso de trabajo de meses que aspira a incluir a protagonistas de todos los sectores». El «ambicioso reto» solo se alcanzará, dice Sanidad, si todos los actores políticos dejan de lado «los intereses partidistas». Sin embargo, las posturas enfrentadas del gobierno PP-Cs con las de formaciones como PSOE y Podemos dificultarán el consenso.