Un tren arrolla a un camión en un paso a nivel próximo a Palencia Camión golpeado por el tren en Husillos. / El Norte El Alvia que une Santander con Alicante pudo continuar su recorrido tras colisionar con el vehículo, ya que no se produjeron heridos JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 13 agosto 2019, 11:15

Como «un milagro». Así han calificado el resultado del suceso fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, dado que no se han producido heridos.

El siniestro se produjo en torno a las 9:30 horas, cuando el tren que circulaba entre Santander y Alicante con 282 pasajeros a bordo colisionó frontolateralmente con la cabeza tractora de un vehículo articulado con remolque, a la altura del término municipal de la localidad palentina de Husillos. El tren golpeó la cabeza del camión, que quedó detenido prácticamente sobre la vía, mientras, el convoy ferroviario pudo continuar su marcha poco después.

Labores de retirada del vehículo. / Manuel Brágimo-ICAL

Como consecuencia del impacto, no hubo heridos, aunque sí se cortó el tráfico férreo durante aproximadamente una hora, por lo que ya se encuentra restablecido. El tren accidentado quedó detenido más o menos a un kilómetro del lugar del suceso, donde paró para valorar los daños que había sufrido y reanudó la marcha hasta Palencia, donde llegó a las 10:18 horas. Según informa Adif, resultaron afectados con retrasos por el accidente otros tres trenes, además del accidentado.

Según indica la Subdelegación del Gobierno, la causa del impacto fue que el conductor del camión, que arrojó un resultado negativo en los controles de alcohol y drogas, no respetó la prioridad del paso a nivel sin barreras, que se encuentra señalizado con una señal de 'stop'. Al parecer, el tren pitó en varias ocasiones para avisar de su presencia en la vía, y el sonido permitió que el conductor frenase en el momento justo. No obstante, el frenazo no pudo evitar que la cabeza tractora, a la que iba acoplada un remolque sin carga, sufriese daños materiales de escasa consideración, si se tienen en cuenta las particularidades del suceso.