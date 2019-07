Tudanca: «Aunque sigan gobernando, nada volverá a ser igual en Castilla y León» Luis Turanca, durante su intervención en el debate de investidura de las Cortes de Castilla y León. / A. Mingueza El líder socialista cargó duramente contra el «pacto vergonzante» y el «poco bagaje» de Partido Popular y Ciudadanos EVA ESTEBAN Valladolid Martes, 9 julio 2019, 17:45

Llegó diez minutos antes de la reanudación del debate de investidura en las Cortes de Castilla y León (prevista para las 16:00 horas), saludó a los funcionarios que aguardaban en una de las puertas de acceso al hemiciclo y, sin mediar palabra, ocupó su escaño. Desde entonces y hasta que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, le llamara a filas, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, intercambió abrazos, apretones de mano y conversaciones con compañeros de partido. También recibió palabras de ánimo y apoyo de sus 'colegas'.

El líder del PSOE en la región fue el encargado de abrir la segunda parte de una sesión que calificó como «histórica» por ser la «primera vez en la historia de esta comunidad en la que no se elegirá presidente a quien a ganado las elecciones». Todo lo contrario, pues según dijo se «premiará a quienes han sido castigados por los ciudadanos en las urnas, habiendo perdido 25 procuradores en los dos últimos comicios».

Sus primeras palabras fueron para recordar a Mónika, la mujer asesinada por su marido en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes. «Otra mujer que no hemos sido capaces de proteger. Que haya sido aquí, tan cerca, no hace que sea mayor nuestro dolor y nuestra indignación, pero sí nos recuerda que no podemos bajar la guardia, que aquí también las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género deben estar más vigentes que nunca», lamentó. «Desde luego, nosotros no ahorraremos ningún esfuerzo para terminar con esta lacra», continuó.

En su discurso, el dirigente socialista cargó duramente contra el «poco bagaje» y el «pacto vergonzante» de Partido Popular y Ciudadanos, en general, y contra sus líderes, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, en particular. «De todo lo que ha pasado, de todo lo que han hecho, lo más grave, lo que no les perdonarán nunca los castellanos y leoneses es que han vendido nuestra autonomía, nos han quitado la voz y han permitido que retrocedamos décadas. Han traicionado a Castilla y León», aseguró entre los aplausos de la bancada socialista.

«Entre los dos no juntan un gramo de autoestima», incidió en referencia a Fernández Mañueco e Igea. Del acuerdo rubricado entre ambos, insistió, no existe ni un ápice de «diferencia» con el que firmaron hace cuatro años Luis Fuentes y el presidente saliente, Juan Vicente Herrera. «Usted, Igea, es igual que Fuentes, pero con ínfulas», añadió. Otra de las cuestiones que criticó Tudanca fue la «falta de entusiasmo, de ilusión y convicción» del programa político conjunto. «No se lo cree nadie, son dclaraciones de intenciones vacías de contenido», indicó.

«Son ustedes unos genios»

Para ello, el dirigente puso como ejemplo la despoblación, «el mayor problema» de la región. «¿Dónde está su Consejería del Medio Rural? ¿No era su propuesta estrella?», se preguntó. «Cuando anunciaron el organigrama no aparecía la más mínima referencia a las competencias en materia de lucha contra la despoblación. Cientos de debates, iniciativas, reuniones y documentos y su única propuesta es hacer un grupo de trabajo para que haga una propuesta dentro de un año. Bravo, son unos genios», ironizó entre las risas y aplausos de sus compañeros.

«Alguien tiene que ocuparse de nuestra tierra», y Tudanca expuso ante un expectante hemiciclo algunas de las iniciativas «ya registradas», como abrir los comedores escolares durante el verano, hacer frente a la sequía y ayudar al mundo agrario y la lucha contra la corrupción. «Trama eólica, polígono de Portillo, Perla Negra... ¿les suena? Pues hace cuatro años ya se creó una comisión de investigación en este Parlamento, que el PP bloqueó con Cs de cómplice», subrayó.

Asimismo, el portavoz reiteró que su propuesta sobre la reforma del Estatuto de Autonomía debe hacer hincapié la «participación, la regeneración y la transparencia», así como un «suelo social» que blinde la inversión mínima del Estado de Bienestar, la Sanidad y la Educación Pública. «Con consenso y con participación estoy convencido de que es posible que coloquemos a Castilla y León a la vanguardia de los derechos sociales y políticos», afirmó.

«Con consenso y con participación estoy convencido de que es posible que coloquemos a Castilla y León a la vanguardia de los derechos sociales y políticos» luis tudanca, portavoz del grupo socialista en las cortes de castilla y león

Por último, Tudanca anticipó que en el momento en el que eche a andar la rueda parlamentaria, propondrán que los libros de texto sean «gratuitos» para todos los niños, además de que la cobertura sanitaria se extienda a la «salud bucodental« o que la cobertura a internet «llegue a todos los rincones», entre otros. «También propondremos la supresión, en los cien primeros días, de una serie de empresas, fundaciones y entidades de la llamada administración paralera». «Sí, ya se que según el acuerdo que firmaron hace cuatro años deberían haber desaparecido ya. Me he llevado la misma sorpresa que ustedes cuando me he enterado de que no lo habían hecho. Con lo de fiar que son, ¿verdad?», apostilló.

Luis Tudanca cree en la política. Así al menos lo repitió hasta en cuatro ocasiones en menos de treinta minutos. Cada vez que decía que iba a «luchar con todas mis fuerzas porque esta tierra tenga el gobierno que se merece», ovación de la bancada socialista. «Aunque sigan gobernando, las cosas en Castilla y León han cambiado para siempre. Nada volverá a ser igual. Con su traición solo han retrasado lo inevitable», concluyó. s