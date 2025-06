Burgos acoge una conferencia sobre el patrimonio disperso

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 11 de junio 2025, 16:57 Comenta Compartir

Burgos acoge este jueves, 12 de junio, el ciclo de conferencias 'Memoria del patrimonio ausente' sobre el patrimonio cultural disperso de Castilla y León, una iniciativa impulsada por el proyecto Nostra et Mundi con el objetivo de dar a conocer las obras de arte y bienes patrimoniales originarios de la Comunidad que actualmente se encuentran fuera de la región. El acto, de entrada libre y dirigido al público general, tendrá lugar en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana a las 19:30 horas.

Durante la jornada se abordarán tres casos significativos de obras patrimoniales burgalesas que hoy se encuentran en destacados museos internacionales. René Jesús Payo Hernanz, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Burgos, abrirá el encuentro con una ponencia dedicada al patrimonio disperso de la Cartuja de Miraflores, como la escultura de Santiago el Mayor de Gil de Siloé, actualmente en The Cloisters del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. A continuación, Inmaculada Socias Batet, profesora emérita de la Universidad de Barcelona y especialista en coleccionismo artístico, hablará sobre la venta y exportación de las pinturas murales de San Pedro de Arlanza, cuyas piezas se pueden encontrar en el Fogg Museum de la Universidad de Harvard y en The Cloisters de Nueva York. Cerrará el acto Esther Alonso Cardona, doctora en Bellas Artes, con una ponencia dedicada al Beato de San Pedro de Cardeña, un valioso manuscrito cuyas hojas están hoy divididas entre el Museo Arqueológico Nacional y diversas colecciones nacionales e internacionales.

Nostra et Mundi tiene como objetivo promover el conocimiento del patrimonio de Castilla y León fuera de la Comunidad. A través de la iniciativa, se busca generar alianzas y oportunidades culturales para la Comunidad, a la vez que se difunde y reconoce este patrimonio como parte integral de la memoria cultural de Castilla y León. El proyecto busca que todas estas obras que, por diferentes motivos, hoy se encuentran repartidas por el mundo, sean reconocidas allí donde se conservan por la Comunidad que les dio origen, y potenciar, a partir de ello, la marca Castilla y León.

Nostra et Mundi cuenta con el respaldo de prestigiosos socios académicos y culturales, como la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, la Fundación Santa María la Real, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Patrimonio Global. Además, el proyecto tiene la intención de ampliar su red de colaboradores, incorporando a otras entidades y universidades públicas y privadas de la Comunidad, con el objetivo de consolidar un esfuerzo común por la conservación del patrimonio cultural de Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional.

Plataforma digital

El proyecto también busca una implicación activa de la ciudadanía. A través de su plataforma digital, Nostra et Mundi invita a los ciudadanos a participar, compartiendo testimonios y relatos sobre el patrimonio disperso de Castilla y León. La web cuenta con un foro que actúa como lugar de encuentro donde quienes lo deseen pueden aportar información, experiencias, dudas u opiniones sobre temas directamente relacionados con las ideas clave del proyecto, para continuar enriqueciendo el conocimiento colectivo sobre la herencia cultural de la Comunidad.

Esta jornada en Burgos se enmarca en un ciclo que recorrerá distintas ciudades de Castilla y León, y que ya ha celebrado encuentros en Ávila, Ciudad Rodrigo y León.