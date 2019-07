Disney juega la carta de la diversidad Halle Bailey. / Afp La actriz afroamericana Halle Bailey se pondrá en la piel de 'La sirenita' en la versión de acción real que Disney rodará a principios de 2020 IKER CORTÉS Madrid Jueves, 4 julio 2019, 21:16

Ariel ya tiene rostro de carne y hueso. Será Halle Bailey, una actriz y cantante afroamericana relativamente desconocida por estos lares, quien dé vida a la sirenita que un buen día enamoró y se enamoró del príncipe Eric. Parece que algo está cambiando en el seno de Disney porque la factoría de animación no suele contratar a actrices negras para este tipo de papeles. Brandy Norwood, como 'Cenicienta', en 1997, es la excepción que hasta ahora confirmaba la regla.

No en vano, hace un par de años, la casa del ratón Mickey tuvo que hacer frente a una serie de críticas cuando escogió a Naomi Scott para interpretar a la princesa Jasmine en el 'remake' de acción real de 'Aladdin'. Las voces contrarias a su elección hacían hincapié en que la joven de 26 años, actriz, modelo y cantante indo-británica, no es árabe. No les faltaba razón.

En este caso, Bailey se pondrá en la piel de un personaje que en su momento fue dibujado con la tez blanca y una suntuosa melena roja. A la joven de 19 años la hemos podido ver en 'Grown-ish', una sitcom estadounidense orientada al público infantil y juvenil disponible en Rakuten TV. También se ha dejado oír en Chloe x Halle, un dúo de R&B contemporáneo que formó junto a su hermana en 2013 y que se dio a conocer en 'Next Big Thing', un concurso de Radio Disney. Su versión de 'Pretty Hurts', la canción de Beyoncé, encandiló a la diva que las invitó a girar con ella y las amadrinó bajo su sello Parkwood Entertainment. El año pasado fueron nominadas al Grammy como mejor artista revelación con su álbum 'The Kids Are Alright'.

Vamos que no tendrá problemas para entonar las canciones compuestas por Alan Menken y Howard Ashman que esta versión en acción real recupera del clásico animado, así como las nuevas en las que ya trabajan el propio Menken, como compositor, y Lin-Manuel Miranda, como letrista.

«Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud e inocencia, además de una voz maravillosa para cantar, que son las cualidades necesarias para desempeñar un papel así», explicaba el director Rob Marshall, responsable de películas como 'Chicago', 'Memorias de una Geisha' y, la más reciente, 'El regreso de Mary Poppins'.

Por su parte, Bailey celebraba la noticia con una imagen en la cuenta de Instagram de su banda en la que mostraba una sirenita de tez oscura y larga melena negra y una frase: «Un sueño hecho realidad». Nada más se sabe del reparto -habrá más anuncios durante las próximas semanas- de una cinta que debería empezar a rodarse a principios de 2020 y no llegará a las salas de cine hasta 2022.

No sin polémica

Pese a todo, el movimiento de Disney de jugar la carta de la diversidad no ha gustado a todo el mundo. Pronto, las redes sociales se hacían eco de un nuevo hashtag #notmyariel (No mi Ariel) en el que usuarios de Twitter demostraban su enfado en torno a la elección de Bailey para dar vida al personaje. «Disney acaba de arruinar mi infancia» o «No soy racista, pero le quitan su peculiar cabellera roja» eran solo algunos de los comentarios que hacían los usuarios de la red social.