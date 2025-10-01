El compositor Daniel Pérez presenta en Burgos el recital '13 sonetos y una sirena' Esta propuesta musical que se inspira en el uso del soneto en la estrofa está programada para este jueves, 2 de octubre, en el Palacio de la Isla

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56 Comenta Compartir

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en el Palacio de la Isla de Burgos el jueves, 2 de octubre, a las 19:30 horas, el recital poético '13 sonetos y una sirena', un concierto para voz y guitarra con música y letra del compositor y dramaturgo zamorano Daniel Pérez.

Este recital presenta la originalidad de recurrir a la fórmula del uso del soneto en las estrofas, composición poética poco frecuente en la letra de las canciones, pero de larga tradición en la literatura en lengua española, donde ha sido empleado con frecuencia por autores clásicos como Garcilaso de la vega, Quevedo, Lope de Vega, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre otros.

Los 13 sonetos hablan del sentimiento amoroso desde distintas perspectivas, aunque como ocurre con el arte en general, van más allá del aspecto puramente emocional. Este recital quiere inspirarse en esa tradición poética y en la convicción de que es necesario defender el español como lengua de transmisión de cultura.

Ampliar

Esta propuesta ha encontrado el respaldo de la crítica especializada, que ha destacado cómo las versiones meticulosas y cuidadas que presenta el autor zamorano permiten que los mensajes lleguen de forma directa y sin perder su hermosura y misterio. «Desprende algo fascinante» y «espectáculo encantador, fiesta para los sentidos visuales y auditivos con esa presencia fuerte de la música, canciones y baile» son algunos de los elogios que '13 sonetos y una sirena' ha recibido por parte de la crítica.

El compositor

Daniel Pérez Fernández (Zamora 1956) estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid y ha sido director del Teatro Principal de Zamora (1987-2022), ponente del máster de Gestión Teatral de la Universidad Complutense (Cursos 95-96/96-97), director del Centro de Producción Teatral de Castilla y León, director de los Cursos Europeos de Producción Teatral, y jurado en varias ediciones de los Premios literarios Fray Luis de León.

Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España, en su faceta musical destaca la letra y música de 'Oasis Cabaret' (2017); la letra de la canción del concierto inaugural de las Edades del Hombre (2016) 'AQVA', interpretada por Ainhoa Arteta, con música de David Rivas; la cantata 'El motín de la trucha' (2015); la letra y música de 'El primer perro del mundo' (2011); la letra y música de 'Alicia' (2004) y temas musicales para las obras 'El Mágico Prodigioso' (2006) y 'Alicia atraviesa el espejo' (2007).

Entre sus estrenos destacados se encuentra la versión de 'Las Mocedades del Cid' (Comedia segunda) de Guillén de Castro (2018), (dirigida por Juan Sanz con Juan Díaz, Javier Laorden, Marta Megías y Jacobo Muñoz; Tattoo (2017), (dirigida por Indalecio Campano, con Verónica Calvo y María José Gutiérrez; el musical Oasis Cabaret (2017); 'La Santa Enamorada' (2016); la versión de 'La Noche Toledana' de Lope de Vega (2013) de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con dirección de Carlos Marchena y con Francisco Ortiz, Alba Enríquez y Carlos Cuevas.

Daniel Pérez tiene, además, obra poética, teatro, prosa y es colaborador habitual de publicaciones literarias y musicales. Su trabajo, además, ha sido reconocido con distintos reconocimientos como el premio Teatro Rojas de Toledo por 'Alicia atraviesa el espejo' (2009), el premio Teatro Juan Bravo de Segovia por 'El mágico prodigioso' (2009), el premio al mejor texto teatral Certamen Internacional de teatro UNIR (2016) y el premio Tarasca (2018), un reconocimiento a la labor teatral de la Asociación de Directores de Escena de España.

Temas

Burgos

Música