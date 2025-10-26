De destruidor de ídolos a mártir desollado: la historia de San Bartolomé que no se explica en clase de religión

Elena Rodríguez Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 10:55 Comenta Compartir

La historiadora de arte Elena Rodríguez nos sumerge en la fascinante y poco conocida vida de San Bartolomé, apóstol del siglo I famoso por su martirio y por liberar a los pueblos del paganismo. En este vídeo, Elena explica cómo San Bartolomé predicó en la India, destruyó ídolos, curó a la hija del rey Polimio y cómo acabó siendo desollado vivo según las crónicas medievales, además de qué pasó con sus restos y cómo llegaron hasta Sicilia.

Elena también analiza la curiosa forma en que se le representa en el arte, desde la Capilla Sixtina hasta otras obras, donde su martirio se plasma con detalles impactantes que combinan historia, leyenda y simbolismo religioso.

Además, revela las distintas versiones de su muerte recogidas por los cronistas medievales y cómo, a lo largo de los siglos, sus restos fueron trasladados y venerados en distintos lugares, convirtiéndose en uno de los santos más emblemáticos y reconocibles.

Una historia llena de curiosidades y detalles sorprendentes que solo Elena Rodríguez revela en el vídeo, desde su representación artística hasta las diferentes versiones de su martirio. No te pierdas el vídeo completo para descubrir toda la historia de San Bartolomé.

Temas

Religión

historia

Arte