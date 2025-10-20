BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre
Museo del Louvre. Elena Rodríguez.
Museo del Louvre. Elena Rodríguez. BC
Con mucho arte

Tras el robo al Louvre: repaso a los robos de arte más famosos que siguen sin resolverse

La historiadora Elena Rodríguez explica el último robo de obras de arte en el museo del Louvre de París y otros atracos famosos de la historia. Algunas de las obras siguen sin aparecer

Elena Rodríguez

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:27

Las obras de arte son un bien codiciado. Por su valor estético y atrayente, pero también por su valor monetario. En la historia, han sido muchos los robos a museos y pinacotecas de cuadros y otros objetos famosos. Algunos de ellos aún no han sido recuperados.

El último saqueo se producía el domingo 19 de octubre de 2025 en el museo del Louvre, en París. Según cuenta la historiadora Elena Rodríguez, cuatro ladrones lograron robar nueve joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Todo en siete minutos.

Robos de piezas de arte famosas

El robo de nueve piezas de arte del Louvre es el hurto más reciente, pero no el único de cuadros y otros objetos valiosos. Por ejemplo, Elena Rodríguez nos cuenta cómo fue la sustracción de un cuadro de Picasso hace escasas semanas en un viaje entre Madrid y Granada.

La historiadora también recapitula otros robos de obras de arte que han pasado a la historia. Como el hurto de dos cuadros de Munch en 2004 que se recuperaron en 2006. También el robo de un Monet en Polonia en 2010 (valorado en cinco millones de euros) y su posterior recuperación.

Otros robos famosos de obras de arte que recorre Rodríguez es el de 1999 en el museo del Hermitage de Moscú, valorado en 500.000 dólares. También en 1990, en el museo kdjfls de Boston, donde se robaron obras de arte por valor de 500 millones de dólares y aún no se han recuperado. La historiadora también recuerda la sustracción de Vincenzo Peruggia en 1911, que otorgó fama mundial a la 'Gioconda'.

Historias visuales
Ver más historias

burgosconecta Tras el robo al Louvre: repaso a los robos de arte más famosos que siguen sin resolverse