Maruja Mallo, la mujer que puso patas arriba el arte español

En este Día de la Hispanidad, vamos a dedicarle este espacio a Maruja Mallo, una artista española que además tuvo que abandonar el país por culpa de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La pintora nace el 5 de enero de 1902 en Galicia, pero decide ir a tomar sus estudios a la Escuela de bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Allí también coincide con algunos de los artistas más importantes del pasado siglo, ya que guardó relación con algunos de los estudiantes de la Residencia de Estudiantes de Madrid: Lorca, Buñuel o Alberti, con quién se rumorea que tuvo un pequeño romance.

Sus primeras obras se basan sobre todo en el deporte, ya que ella era una amante del mismo. También destaca en sus inicios por sus «verbenas», un estilo de cuadros muy coloridos y barrocos: con mucho movimiento y un 'horror vacui' o miedo al vacío.

Sin embargo, todo cambió el día en que sufrió junto con un amigo un accidente de tráfico. Ella quedó incosciente, y el amigo, al ver que no se movía, pensaba que había muerto, por lo que decidió suicidarse. Esto la lleva a romperse por dentro y eliminar los colores de sus obras.

Esta nueva tendencia recibe el nombre de 'cloacas y campanarios', y se caracteriza por ser una crítica al Madrid de la época: un Madrid que estaba ya con cierto revuelo previo a la guerra. También era una muestra de su mundo interior; cómo ella se sentía y lo que veía.

Posteriormente, tras el estallido de la Guerra Civil, decide abandonar el país. Primero huye a Portugal y después se marcha hasta Argentina, donde reside hasta el año 61. Allí parece haberse recuperado del dolor previo, ya que regresa el color a sus obras.

Comienza una serie de 'naturalezas vivas', tal y como ella las llamaba, que destaca por su geometría, la proporción áurea y la simetría. Estas naturalezas, por lo tanto, están llenas de color, de contrastes y de viveza, siendo también un reflejo del momento que atravesaba.

También realiza una serie de retratos, que no son individualistas como tal, sino que son más genéricos, manteniendo los recursos de sus anteriores obras. Por otro lado realiza una serie de murales que para ella significan la reivindicación del pueblo, aunque ese sentimiento de nación se le escapa cuando lleva Franco varios años en el poder.

La artista decidió regresar a España en 1961, donde estuvo en completo silencio hasta la muerte del dictador. A partir de ese año 75, comienza a frecuentar Radio Televisión Española, donde hace muchas entrevistas de manera llamativa, porque para ella, ella misma es su propio arte. De este modo, consigue reivindicar su figura hasta su muerte en 1995.