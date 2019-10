Elvira Navarro y Manuel Jabois protagonizan los encuentros literarios de otoño de Cajacírculo Manuel Jabois / Elvira Navarro / Alberto Mingueza / Elvira Megías La programación cultural de la fundación bancaria incluye por primera vez un concierto de música y un ciclo de flamenco y poesía CÉSAR CEINOS Burgos Viernes, 11 octubre 2019, 12:10

Elvira Navarro y Manuel Jabois visitarán Burgos para presentar sus últimos libros, La isla de los conejos y Malaherba, respectivamente. La escritora andaluza estará el 23 de octubre en el Salón de Actos de la Fundación Cajacírculo y el periodista gallego acudirá el 14 de noviembre al mismo escenario. Las dos sesiones comenzarán a las 20:30 horas.

Ambos autores son los primeros protagonistas confirmados de los encuentros literarios de la programación cultural de otoño de Cajacírculo, que por primera vez incluye actividades musicales; de ahí que el nombre haya mutado a 'Otoño literario y musical en Círculo Creativo', según ha explicado esta mañana la directora general de la fundación bancaria, Laura Sebastián, y el responsable de comunicación, Javier Araco, en la presentación de esta iniciativa, que comenzó a desarrollarse en 2018.

El grupo que inaugurá esta nueva vertiente será Aurora and the Betrayers, que actuará el 7 de noviembre a las 20:30 horas en el Complejo Cultural de Cajacírculo. Las entradas, al precio de cinco euros, están disponibles ya en la sede de la Fundación. Aurora and the Betrayers es una banda «con un directo muy potente, con personalidad propia y está liderada por Aurora García, una de las voces negras más importantes en España», ha agregado Araco.

Aurora and the Betrayers. / BC

El novedoso ciclo 'Flamenco y Poesía' arrancará el 21 de noviembre con Cuerda de versos, un homenaje a la poesía y el flamenco a cargo del guitarrista Paco Arana y el periodista Rodrigo Pérez Barredo. El primero pondrá la música y el segundo recitará poemas de autores universales. El 29 del mismo mes será el turno de Toma de Tierra, un espectáculo de la poeta Carmen Camacho y la bailarina Raquel Lobato que une poesía, danza contemporánea y flamenco.

Por último, el 5 de diciembre, Julio San Esteban, Juanjo Villalaín y Javier Gil presentarán Lorcuras a Compás, «una apuesta poética y musical para conjugar todos los Federicos que hay en García Lorca». Los músicos Villalaín y De San Esteban recrearán los diferentes universos lorquianos y Gil pronunciará los versos del poeta de Fuente Vaqueros.

Cada función de este ciclo, que tendrá lugar en el salón de actos de Fundación Cajacírculo a partir de las 20:30 horas, tiene un precio de cuatro euros, aunque existe la posibilidad de adquirir un pase conjunto de las tres por diez euros. Los interesados ya pueden comprar las entradas.

Actividades que continúan del año pasado

La programación cultural de otoño se iniciará el 21 de octubre con el Club de Lectura, que reanuda su actividad tras la primera temporada. Está dirigido por los profesores Jesús Pérez y Angélica Lafuente y tiene lugar durante dos lunes al mes de 19:30 a 21 horas.

Asimismo, se vuelve a promover un taller de escritura, que tiene como objetivo mejorar la redacción, la calidad de contenidos y la expresión escrita de los alumnos. Se desarrollará entre el 21 y 24 de octubre de 19 a 21 horas y estará diseñado por el profesor Jesús Pérez. Tiene un coste de diez euros.