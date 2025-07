Javier Rodríguez gana un premio Eisner, el equivalente a los Oscar del cómic

Borja Crespo Sábado, 26 de julio 2025, 19:18 Comenta Compartir

El dibujante asturiano Javier Rodríguez ganó este sábado uno de los Premios Eisner, otorgados en el marco de la Comic-Con de San Diego (EE UU), una de las ferias internacionales dedicadas a la cultura popular más importantes del planeta y considerados como los Oscar del cómic.

La madrugada del sábado fue la esperada entrega de los prestigiosos Premios Eisner en el marco de la Comic-Con, un evento que arrasa en visitantes en época estival. Deben su nombre al dibujante y guionista Will Eisner, maestro del arte secuencial ('Contrato con Dios', 'The Spirit') e impulsor del concepto de novela gráfica. Estos preciados galardones son los más importantes del mundo dedicados a la historieta, junto al palmarés del Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, en Francia.

Este año, como va ocurriendo en las últimas ediciones, varios autores españoles estaban en la lista de nominados, haciendo historia. Son muchos los artistas nacionales que colaboran directamente para el mercado estadounidense, copado por los títulos de superhéroes de los grandes estudios, Marvel y DC, con el apoyo del medio audiovisual. Iconos del cómic imperecederos, como Spider-Man o Superman, cuentan estos días en las librerías con viñetas realizadas por Pepe Larraz o Jorge Jiménez, que acaba de representar al Hombre de Acero en La Alhambra de Granada.

Javier Rodríguez figuraba por partida triple en la lista de nominaciones, gracias a su estimable trabajo en 'Zatanna: Abajo la sala', con texto de Mariko Tamaki ('Harley Quinn: Cristales rotos'). El esfuerzo de ambos talentos se ha visto recompensado con uno de los grandes trofeos del magno acontecimiento: Mejor Serie Limitada.

Ampliar Javier Rodríguez. R. C.

El tomo recopilatorio de 'Zatanna. Abajo la Sala', con guion de Tamaki y Rodríguez en el apartado grafico, exhibe un poderío visual brutal. Merece mucho la pena ver las planificaciones de página, el uso del color y el juego con el lenguaje en una historia autoconclusiva que no necesita lecturas anteriores para su comprensión. Título publicado por estos pagos por Panini, del sello Dc Comics, sus viñetas también estaban en la nominación de Mejor Dibujo/Entintado y Mejor Colorista. Javi Fernández, Mikel Janín, Daniel Sempere y Guillen March también estaban entre los elegidos para la gloria, vinculados a las populares series de superhéroes, cuyas ventas no se disparan como antaño, pero mantienen buenos números con algunas cabeceras imbatibles.

Además, representando a un tipo de cómic más cercano a la novela gráfica, con menor proyección internacional pero cada vez mayor calado entre el público, repetía el omnipresente Paco Roca, gracias a la edición americana de 'Regreso al Edén'. No ha habido pleno, pero un año más, gracias a la victoria de Rodriguez, el tebeo español se muestra más internacional que nunca. Además, la tienda madrileña Akira, ha conseguido su segundo reconocimiento en la historia de estos premios como mejor librería de cómic del mundo, toda una proeza (también lo ganó en 2012).

Los Premios Eisner son elegidos por un jurado de expertos del sector. Posteriormente se abre una votación 'online' en la que participan los profesionales del medio, convenientemente registrados. Kelly Thompson y Hayden Sherman se han llevado el premio a la Mejor Serie Nueva con la estupenda 'Absolute Wonder Woman', también en DC. Entre las numerosas categorías destacan otros galardones de peso como el otorgado a la brasileña Bilquis Evely, Eisner a mejor lápiz y entintado por su obra 'Helen of Wyndhorn'. El dibujante argentino Eduardo Risso se ha hecho con el premio al mejor Pintor o Artista Multimedia por 'The Blood Brothers Mother'. Luen Yang ha recibido tres estatuillas gracias a 'Lunar New Year Love Story', mientras la mejor adaptación ha sido para el recomendable trabajo de Manu Larcenet en 'La carretera', traslación del libro homónimo de Cormac McCarthy, un prodigio gráfico editado con precisión por Norma en nuestro mercado. La obra invita a que nos adentremos en sus páginas y suframos la misma angustia que los protagonistas del relato.

Otros triunfos son: 'Life After Life', de Joshua Barkman, como mejor webcómic; 'My Journey to Her', de Yuna Hirasawa, mejor cómic digital; Charles Burns, mejor autor por 'Kommix', 'Final Cut', 'Unwholesome Love'; 'Godzilla's 70th Anniversary', mejor antología; 'The War on Gaza', de Joe Sacco, mejor número individual. Junji Ito, Kyle Baker, Eddie Campbell, Roz Chast, Daniel Clowes, Todd Klein, y John Romita Jr. han pasado al Hall of Fame por votación popular.