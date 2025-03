Bridear y Overdrivers se suman al Zurbarán Rock

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 6 de marzo 2025, 07:41 Comenta Compartir

El Zurbarán Rock de este año va cogiendo forma. La organización del festival, que se celebrará el 18 y 19 de julio en el parque de San Agustín de Burgos acaba de confirmar dos nuevas bandas para el cartel. Se trata de Bridear y de Overdrivers, dos apuestas internacionales que se suman al elenco de artistas ya confirmados en las últimas semanas.

La primera de las bandas llega desde Japón. Formada por cinco mujeres, su fusión de metal melódico con influencias occidentales y orientales, ha hecho que Bridear se hagan un hueco en el panorama del metal moderno internacional. Será la primera vez que las japonesas recalen en España, lo que sin duda habla muy bien de la categoría que está alcanzando ya el Zurbarán Rock, asentado como referencia del género.

Por su parte, Overdrivers llega desde Francia con una propuesta muy enérgica que ha permitido que se consoliden dentro del panorama heavy en el país vecino. Ahora, los galos recalarán en Burgos para presentar su tercer disco, llamado a consolidar su sonido.

Con estas dos últimas confirmaciones, el cartel del Zurbarán Rock de este año ya cuenta con una docena de referencias: Stratovarios, Myrath, Crazy Lixx, Evil Invaders, Hell in the club, Kilmara, Injector, Hadadanza, Blaze the trail y Cinnamon, amén de los mencionados Bridear y Overdrivers.

Eso sí, el cartel aún no está completo y la propia organización de festival asegura que aún queda una traca final de bandas por anunciar que a buen seguro ponen la guinda al festival de este año.

