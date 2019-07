Paul McCartney prepara su primer musical Paul McCartney, ex bajista y ex vocalista de los Beatles / R.C. El exbeatle firmará la partitura para '¡Qué bello es vivir!', la lacrimógena película de Frank Capra que protagonizó James Stewart MIGUEL LORENCI Madrid Jueves, 18 julio 2019, 17:14

A la vejez... musicales. Con 77 años cumplidos, sir Paul McCartney trabaja en el qué será su primer musical, una adaptación de la lacrimógena película '¡Qué bello es vivir!', el clásico de Frank Capra que hace 73 años protagonizó James Stewart. Una película que, como el turrón, regresa a las pantallas cada Navidad para hacer llorar a los televidentes de medio mundo. El productor teatral Bill Kenwright confirmó ayer en Londres que el exbajista y exvocalista de los Beatles está elaborando la partitura y que la previsión es estrenarla a finales de 2020.

McCartney trabaja junto a Kenwright y con el dramaturgo Lee Hall, responsable del libreto al que pondrá música el compositor y exmiembro del mítico cuarteto de Liverpool. «Escribir un musical no es algo que realmente me atrajera y que nunca me planteé. Pero Bill y yo nos reunimos con Lee Hall, charlamos, y me descubrí pensando que un proyecto como este podía ser interesante y divertido», aseguró McCartney este jueves.

Explicó que la idea partió de Kenwright, que le planteó hace tres años, a través de un correo electrónico, la posibilidad de iniciarse en el musical. El productor se ufana ahora de haberle convencido y asegura que trabajar con el músico «es un sueño hecho realidad». Elogia su «gran talento para la melodía» y se alegra de que deje su impronta en cada nota: «Es un musical, pero es siempre McCartney», destacó el productor.

Trabajar con McCartney es también «un privilegio» para Lee Hall, conocido por el guión de 'Billy Elliot', película que dio pie a uno de los musicales de más éxito en los últimos años. «El ingenio de Paul, su honestidad emocional y su brillantez melódica dan nueva profundidad y aliento a una historia clásica. Me siento como si un ángel me estuviera cuidando», aseguró Hall haciendo un guiño al argumento de la película y el musical.

Con moraleja

Autor junto a John Lennon de temas legendarios como 'Let it be' o 'Yesterday, McCartney se enfrena al reto de convertir en musical un clásico del cine, 'It's a Wonderful Life' en su título original, dirigida y producida en 1946 por Capra y reconocida por el Instituto Americano del Cine como uno de las cien mejores películas de la historia.

Poderoso referente del cine que ensalzaba los valores de la familia y la ciudadanía norteamericana en la época dorada de Holywood, cuenta la historia del George Bailey, –el personaje encarnado por James Stewart–, un padre de familia al frente de un pequeño banco, acuciado por las deudas y los problemas y cuyo propósito de suicidarse en Nochebuena provocará la intervención de un ángel que le colmará de felicidad.