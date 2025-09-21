El popular apellido que podría tener su origen en Burgos La historiadora del arte Elena Rodríguez desvela los orígenes del apellido Gómez, que podría haber nacido en la frontera entre la provincia burgalesa y Cantabria

Elena Rodríguez Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025

Gómez es otro de los apellidos más comunes de la península, en concreto, el octavo más repetido de toda la geografía de nuestro país. Y como buen apellido patronímico, significa que eres el hijo de alguien, en este caso, de Gome.

Su aparición es confusa, ya que, como muchos otros ejemplos de este tipo de apellidos, muchos hombres se llamaban Gome por todo el país, así que nace por diferentes puntos de la península. Sin embargo, los primeros escritos en los que aparece lo sitúan en la frontera entre el norte de la provincia de Burgos y Cantabria, aunque no se puede asegurar.

Lo que podemos confirmar es que había figuras importantes durante este tiempo con el nombre Gome. Y es que uno de los caballeros más importantes en el ejército de don Pelayo, en el siglo VIII, que luchó junto a él.

Gome forma parte del diccionario de antiguos idiomas: en protogermánico se decía «Gumaz»; en inglés antiguro, Guma; en inglés medio, Gome también; en Gótigo, Guma; y, finalmente, en latín, Homo. Esto quiere decir que, en realidad, Gome significa «hombre», por lo que Gómez significa «hijo de hombre».

El apellido Gómez, repartido por el mundo

Si echamos un vistazo al Instituto Nacional de Estadística, vemos que principalmente se encuentra en el centro peninsular, pero que también encontramos grandes núcleos en provincias como Ourense o Huelva, siendo más poco común en zonas de Cataluña y el norte de Aragón.

Ampliando la vista, según el portal Geneanet, se puede ver cómo aparece una nueva variante a Gómez: Gomes. Este apellido de origen portugués tiene el mismo origen que el español. Se extiende por el país vecino, además de por el nuestro, por la zona oeste de Europa, parte de Centroamérica y, por supuesto, Brasil.

Por otro lado, Gómez se distribuye por toda la península ibérica en sus inicios. Posteriormente, viaja a las Islas Canarias y Centroamérica, Estados Unidos y América Latina, Filipinas y el resto de Europa. Lo que también se aprecia es que cada vez, con más frecuencia a lo largo de estos núcleos, hay más Gómez repartidos por el mundo.

