La nueva edición de 'Operación triunfo' está a la vuelta de la esquina para su estreno en la plataforma Prime Video. La productora Noemí Galera (58 años, Barcelona) comparte sus impresiones tras finalizar la primera fase del proceso que elegirá a los próximos concursantes, a la que se han presentado más de 11.500 aspirantes en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. El 'casting' final se celebrará del 5 al 7 de julio, donde se escogerá a los 18 aspirantes que competirán en la gala 0 por una de las 16 plazas de la academia.

– ¿Se ha vuelto más exigente con el paso de los años?

– Creo que sí. Todos nos volvemos más exigentes porque ya hay más concursantes que han venido. Entonces tampoco nos gusta repetir perfiles o poner a alguien que se parezca mucho en la voz o en el estilo a concursantes que ya han participado. La edad es lo que tiene también que te hace más exigente, pero también tiene otras cosas buenas.

– ¿Le cuesta todavía decir «no» a los aspirantes?

– Sí, cuesta decirlo. Ponte en la piel de estos chavales que la mayoría viene con toda su ilusión. Otros vienen a hacer el cafre. Que hay momentos en los que este grupo te alegra la mañana porque te hace reír. Pero sí, cuesta decir que no.

– ¿Sigue emocionando colocar pegatinas a los que pasan el 'casting'?

– Emociona la primera pegatina que das en la edición. Y emociona la última, pero que nunca sabes cuál va a ser. En 'OT 2018' la primera pegatina se la colocamos a Miki Núñez y mira lo bien que le ha ido.

– ¿Cuáles están siendo las canciones que más se cantan?

– Hay varios. Tenemos 'Creep' de Radiohead, 'Diamonds' de Rihanna. Siempre hay canciones que son las que más triunfan. Porque creo que los participantes también creen que según qué temas les benefician a la hora de presentarse, de hacer el 'casting'. También está el factor sorpresa que después de escuchar muchas baladas venga alguien y que te cante algo que normalmente no nos cantan… Eso también llama la atención.

– Luego queda el 'casting' final...

– Será en julio. La pegatina dura poco porque luego tienen que hacer la segunda fase y la mayoría quedan descartados. Necesitamos 16 personas, imagínate la cantidad de gente que decimos que no. Ahí en ese bloque de gente, hay gente que canta bien; hay gente que canta mal; y hay gente que canta bien y no tuvo un buen día. Nosotros no somos dioses y también tenemos fallos. El 'casting' no es una ciencia exacta. Y luego tenemos un criterio que a lo mejor no es el de la persona que lo está viendo desde su casa. Que la gente sea consciente de que tenemos que decir que no a muchísima gente.

– ¿Mira las redes sociales?

– Sí y no tengo ningún equipo para mí redes sociales. Las llevo yo, y luego intento no mirar mucho porque me volvería loca. Se presenta una edición heavy porque la gente está, no sé, muy alterada. No sé qué pasa, si estamos casi en verano, a punto de irnos de vacaciones, que se relaje todo el mundo (risas).

– ¿Llega gente a los 'castings' de otros programas de televisión?

– Me han dicho que se presentó uno de 'La isla de las tentaciones'. También de 'La voz' y 'Got talent'. Prefiero a alguien que no haya estado en ningún sitio, obviamente, pero sí que es verdad que si han estado en otros programas, les da unas tablas que otra persona a lo mejor no tiene. Y eso también está bien. Alfred García, por ejemplo, estuvo en 'La voz'.

– ¿Cómo vio a Chenoa en su debut como presentadora de 'OT' el año pasado?

– Aprobó con notaza. Creo que está en su mejor momento y verla así a mí me llena de orgullo y satisfacción. Me parece que es maravillosa, ella ha sabido utilizar sus armas bien. Es una comunicadora nata. Va a hacer una segunda edición maravillosa.

– ¿Preparáis a los concursantes para avisarles de que estar en 'OT' no significa que vayan a triunfar en la industria musical?

– Es que eso es lo primero que les decimos. No me canso de repetir esto. Entras en 'Operación triunfo' y te aseguras de estar tres meses en el mejor de los casos, porque, si eres de los primeros expulsados, estarás 15 días o tres semanas en la academia. Y es un escaparate, donde te puede ver gente de la industria musical, los espectadores en su casa…. Ahora, lo que pase a partir de ahí, no podemos asegurarte nada porque depende de muchísimos factores.