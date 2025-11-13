Jorge Berzosa deja de ser entrenador del UBU San Pablo Burgos 2031 El segundo entrenador, Samuel Trives, se hará cargo del equipo

Jorge Berzosa y el Club Balonmano Burgos acuerdan poner fin a la etapa del técnico burgalés al frente del primer equipo. Será el que hasta ahora era su segundo entrenador, Samuel Trives, quien se haga cargo de los entrenamientos y la dirección del equipo en esta nueva etapa.

El Club Balonmano Burgos, tras la salida del técnico, han querido reconocer, agradecer y poner en valor el compromiso y esfuerzo personal demostrado desde su llegada al banquillo cidiano.

