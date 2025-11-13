BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jorge Berzosa. UBU San Pablo

Jorge Berzosa deja de ser entrenador del UBU San Pablo Burgos 2031

El segundo entrenador, Samuel Trives, se hará cargo del equipo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

Jorge Berzosa y el Club Balonmano Burgos acuerdan poner fin a la etapa del técnico burgalés al frente del primer equipo. Será el que hasta ahora era su segundo entrenador, Samuel Trives, quien se haga cargo de los entrenamientos y la dirección del equipo en esta nueva etapa.

El Club Balonmano Burgos, tras la salida del técnico, han querido reconocer, agradecer y poner en valor el compromiso y esfuerzo personal demostrado desde su llegada al banquillo cidiano.

