El Burgos Burpellet BH cerrará en Italia la temporada 2025 El equipo burgalés disputará tres carreras clásicas para escaladores a lo largo del territorio italiano para dar por concluida su actividad este año

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 11 de octubre 2025, 12:28

El Burgos Burpellet BH dará por concluida su temporada el próximo domingo 19 de octubre después de participar en la Veneto Classic, la última de las tres carreras de un solo día en la que formarán parte en Italia. El equipo morado viajará por última vez este año al país mediterráneo para participar también en el Trofeo Tessile & Moda y el Giro del Veneto.

Estas carreras, además de la adicional la Serenissima Gravel que correrán el viernes, son fechas marcadas en el calendario para los escaladores. Estos se enfrentarán a rutas de entre 150 y 180 kilómetros que presentan un claro desnivel y siendo algunas de ellas en un terreno complicado.

Últimas carreras del Burgos Burpellet BH Trofeo Tessile & Moda-Valdengo. Domingo 12 de octubre. La carrera tendrá 172 kilómetros, con salida en Valdengo y final en alto en el Santuario de Oropa.

Giro del Veneto. Miércoles 15 de octubre. Recorrido de 168 kilómetros entre Vicenza y Verona.

Serenissima Gravel. Viernes 17 de octubre. Trazado de 150 kilómetros que resulta de dar cuatro vueltas a un circuito en torno a la localidad de Citadella.

Veneto Classic. Domingo 19 de octubre. Serán 180 kilómetros los que separen las localidades de Soave y Bassano del Grapa.

Para este último sprint del año, el Burgos Burpellet BH cuenta con un destacado grupo de escaladores, dirigidos por Jetse Bol. Seis de ellos ya corrieron el pasado bloque de clásicas en Italia: Ander Okamika, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, Merhawi Kudus, Sinuhé Fernández y Sergio Chumil.

El guatemalteco únicamente disputará el Trofeo Tessile & Moda y en las otras dos clásicas su lugar lo ocupará Alex Mayer, que hace menos de un mes compitió con la selección de Mauricio en el Campeonato del Mundo de Kigali (Ruanda). La alineación en las tres carreras la completará Ibai Bidaurrazaga (Bilbao, 2002), quien competirá en calidad de stagiaire en este final de temporada.