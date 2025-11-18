El Burgos Burpellet BH incorpora al joven escalador Adrián Fajardo

BURGOSconecta Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH sigue sumando talento nacional a su plantilla, apostando por otro corredor joven que ha destacado en la categoría sub-23. Adrián Fajardo (Almansa, 2003) dará el salto al profesionalismo de la mano del equipo morado tras completar una gran temporada 2025. En el mes de junio se proclamó campeón de España de contrarreloj con una auténtica exhibición en el ascenso a Sierra Nevada. El albaceteño destaca como escalador y este año ha firmado buenas actuaciones en clásicas y vueltas por etapas en el equipo Vigo-Rías Baixas. Su primer contrato profesional tendrá una duración de dos temporadas (2026 y 2027).

Adrián dio sus primeras pedaladas en su Almansa natal con los equipos de escuelas de la Peña Ciclista 'El Cacho', donde pronto destacó como un corredor valiente, un buen escalador y un ciclista hábil en los descensos. De su etapa como junior en el Club Ciclista San Vicente alicantino destaca el top-10 logrado en la general del prestigioso Trofeo Víctor Cabedo. Ya en la categoría sub-23, tras un primer año de adaptación con el Tenerife Bikepoint, logró sus primeros grandes resultados con el Equipo Essax en el exigente calendario vasco.

Ampliar El castellanomanchego logró su primera victoria en el campeonato nacional. RFEC

Acabó séptimo en la Loaniz Proba de Beasain, octavo en la Subida a Gorla y undécimo en la Sankikutz Klasika de Legazpi, además de ganar el premio de la montaña en la Vuelta a Castilla y León. Aunque su año de consagración ha sido 2025, en el que logró su primera gran victoria en el Campeonato de España de contrarreloj, representando a la selección autonómica de Castilla-La Mancha. Fajardo fue el más veloz en la cronoescalada a Sierra Nevada y aventajó en minuto y medio al segundo clasificado. De hecho, en la prueba de categoría élite tan solo ocho ciclistas lograron establecer un tiempo mejor que el suyo.

Este resultado le dio una gran motivación de cara a la parte final de la temporada, donde rindió a gran nivel en las carreras por etapas. Fue cuarto en la general de la Vuelta a Zamora, noveno en la Vuelta a Madrid y acarició un nuevo triunfo en su tierra, en la jornada inicial de la Vuelta a Castilla-La Mancha. Además, también logró previamente en las clásicas de primavera la quinta posición en las Rutas Xacobeas de Padrón. Con su llegada el Burgos Burpellet BH cuenta ya con 24 ciclistas confirmados para 2026, la mitad de ellos españoles, en una plantilla que vuelve a destacar por su juventud.

Ampliar Adrián pudo lucir su maillot de campeón nacional en la Vuelta a Zamora. Club Ciclista Rías Baixas

Adrián Fajardo tras su fichaje por la escuadra burgalesa: «Estoy muy contento y agradecido por haber recibido la oportunidad de correr con el Burgos Burpellet BH. Tengo muchas ganas de empezar y poder ayudar al equipo en todo lo posible. Lo más importante en este primer año será aprender y adaptarme a la categoría. La temporada 2025 ha sido muy bonita para mí. Empezó de una manera un poco desilusionante por culpa de una caída, que llegó cuando estaba bien de forma y me obligó a estar un tiempo parado. Ni podía imaginarme a mitad de año, cuando volví a correr, que el resto de la temporada iba a ser tan buena para mí. Acabé muy contento por la victoria en el Campeonato de España, sobre todo por cómo se dio. En el resto de carreras logré un buen rendimiento y subí al podio en Castellón o Zamora. Destacaría la regularidad que pude tener y, como broche de oro, el Campeonato de España. No solo me hizo ilusión ganarlo como sub-23, sino el haberlo hecho tan bien con respecto a los profesionales».

Por su parte, Damien Garcia, director deportivo del Burgos Burpellet BH, presenta al ciclista albaceteño como «un ciclista joven de la cantera nacional, vigente campeón de España de contrarreloj de categoría sub-23, título que logró en la cronoescalada de Sierra Nevada. Tiene cualidades de escalador y registros muy buenos, lo cual nos hace pensar que se adaptará rápido al campo profesional. Esperamos que siga su mejora con nosotros. Estamos ilusionados de empezar a trabajar con él y de contar con otro ciclista joven con proyección de futuro».